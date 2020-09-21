Teknofest 2020'de Samsun'dan 2 proje finalde

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2020’ye Samsun’da 2 proje finale kaldı.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen Teknofest 2020’de Samsun’dan 2 proje finale kaldı. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nin(SSBL) 8 projesi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2020’ye kabul edilerek ikinci aşamaya geçme hakkı kazanmıştı. İkinci aşamaya geçen 8 projeden 2 tanesi ikinci aşamayı da geçerek finale kalmaya hak kazandı. İlk proje olan insanlık yararına teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde görme engelli bireylerin normal yazıları okuyamaması üzerine bir çalışma yapıldı. Braille dönüştürülmemiş yazılar bu proje sayesinde görme engelli bireylere sesli bir şekilde çevrildi. İkinci projede ise çevre ve enerji teknolojileri yarışmasındaki akıllı geri dönüşüm, evsel atıkların ilk aşamada cinslerine göre ayrılmasını hedeflendi.

SSBL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adem Ünlü, “Okul olarak Tasarım Beceri Atölyemiz kurulduktan sonra en önemli gündemlerimizden biri 2020’de Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest’e mümkün olduğunca çok proje göndermekti. Buradaki en önemli motivasyonumuz, Millî Eğitim Bakanlığımızın kurmuş olduğu atölye ve elimizdeki fırsatlar oldu. Öğretmen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi Teknofest’e mümkün olduğunca çok proje başvurusu yapılması için teşvik ettik. Yoğun mesai sonucunda Teknofest 2020’ye toplam 11 proje başvurusu yaptık ve 8 projemiz ikinci aşamaya geçti. 8 projeden de 2 tanesi finale kalmaya hak kazandı. Bu gerçekten çok büyük başarı ve onur” dedi.

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