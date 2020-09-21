Samsun’da ölümlü kazalar yüzde 38,5 azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da ölümlü kazalar yüzde 38,5 azaldı

İHA

Samsun’da ölümlü kazalar yüzde 38,5 azaldı

Samsun il genelinde 2019 yılının 8 aylık döneminde 13 ölümlü kaza meydana gelirken, 2020 yılının 8 aylık döneminde ise 8 ölümlü kaza meydana geldi ve yüzde 38,5 oranında azalma gerçekleşti.
Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında çıkarılan ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ne göre hareket edilerek sürücü, yolcu ve yaya olarak tanımlanan trafikteki insan unsurunun trafik ortamında yaptıkları kural ihlalleri ile bu ihlaller sonucu meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu sayede kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, trafik kazaları nedeniyle yaşanmakta olan diğer sosyoekonomik kayıpların da (iş gücü, zaman, maddi hasar, gelir kaybı, acil müdahale, kurtarma, tedavi, rehabilitasyon, kazazede yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararlar vb.) genel anlamda toplumsal hayatın, özel de ise bireylerin yaşamlarını tehdit edebilme kapasitelerini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir. İlimizde Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği çalışma programı dışında yapılan kararlı ve süreklilik arz eden özel denetimler sonucunda; il genelinde 2019 yılının 8 aylık döneminde 13 adet ölümlü kaza meydana gelirken, 2020 yılının 8 aylık döneminde 8 adet ölümlü kaza meydana gelmiş ve yüzde 38,5 oranında azalma gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemler içerisinde ölü sayısı 59’dan 33’e düşerek yüzde 44,1, yaralanmalı kazalar 1726’dan 1560’a düşerek yüzde 9,6, maddi hasarlı kazalar 2 bin 196’dan 2 bin 101’e düşerek yüzde 4,3, toplam kazalar ise 3 bin 935’ten 3 bin 669’a düşerek yüzde 6,8 oranında azalış meydana gelmiştir” denildi.

İl merkezinde yüzde 66,7 azalma
Açıklamada ayrıca, “İl merkezinde ise 2019 yılının 8 aylık döneminde 3 adet ölümlü kaza meydana gelirken, 2020 yılının 8 aylık döneminde 1 adet ölümlü kaza meydana gelmiş ve yüzde 66,7 oranında azalma gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemler içerisinde ölü sayısı 22’den 14’e düşerek yüzde 36,4, yaralanmalı kazalar 857’den 828’e düşerek yüzde 3,4, maddi hasarlı kazalar 1418’den 1307’ye düşerek yüzde 7,8, toplam kazalar ise 2 bin 278’den 2 bin 136’ya düşerek yüzde 6,2 oranında azalış meydana gelmiştir. İlimizde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik yapılan denetimler aynı kararlılıkla devam edecektir” bilgileri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkan Türkleri Derneğinden açıklama "Balkan Türklerinin Anadolu’ya hicretini kıyaslama gafletine düşmüş bu şahsı Türk milleti adına şiddetle kınıyoruz"
YEREL HABERLER Balkan Türkleri Derneğinden açıklama "Balkan ...
Teknofest 2020'de Samsun'dan 2 proje finalde
YEREL HABERLER Teknofest 2020'de Samsun'dan 2 proje finalde
Şaşılık her yaşta tedavi edilebilir
YEREL HABERLER Şaşılık her yaşta tedavi edilebilir
Samsun’da minikler pandemi gölgesinde ders başı yaptı
YEREL HABERLER Samsun’da minikler pandemi gölgesinde ders başı yaptı
Başkan Kılıç: “Terme'ye dair hedeflerimizi istişare ederek hayata geçireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Terme'ye dair hedeflerimizi istişare ...
Kenevirin ekim alanı arttı, kuraklıktan verim düştü
YEREL HABERLER Kenevirin ekim alanı arttı, kuraklıktan verim düştü
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 Iraklı gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 Iraklı gözaltında
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Uyuşturucu ticaretinden 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 6 kişi tutuklandı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
CHP´li İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)
YEREL HABERLER CHP´li İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ...
Yılport Samsunspor'da bir futbolcuda Covid-19 tespit edildi
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor'da bir futbolcuda Covid-19 tespit ...
İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim
YEREL HABERLER İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim
Atakum Belediyesi ilk ders zili öncesinde okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi ilk ders zili öncesinde okulları ...
Samsunspor'da korona virüsü şoku 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Samsunspor'da korona virüsü şoku 1 futbolcunun ...
“Alo 153 Kent Yönetim Merkezi” ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER “Alo 153 Kent Yönetim Merkezi” ihaleye çıkıyor
Tek tıkla yatırım imkanı
YEREL HABERLER Tek tıkla yatırım imkanı
Yakakent’e 2 müjde birden
YEREL HABERLER Yakakent’e 2 müjde birden
Salıpazarı’nda yol hasreti son buldu
YEREL HABERLER Salıpazarı’nda yol hasreti son buldu
Uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk ...
SAMDOB’dan Samsunlulara unutamayacakları bir konser
YEREL HABERLER SAMDOB’dan Samsunlulara unutamayacakları bir konser
Yıldız: “Uzaktan eğitim süreci en kısa sürede sonlandırılmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalıdır”
YEREL HABERLER Yıldız: “Uzaktan eğitim süreci en kısa sürede ...
FETÖ'den 7.5 yıl cezası bulunan eski öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 7.5 yıl cezası bulunan eski öğretmen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X