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Canik’ten anlamlı etkinlik Canik’te Dünya Temizlik Günü Etkinliği

İHA

Canik’ten anlamlı etkinlik Canik’te Dünya Temizlik Günü Etkinliği

– Canik Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.
Canik Belediyesi 21 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Tüm dünyada bir temizlik hareketi olarak başlatılan 21 Eylül Dünya Temizlik Günü sosyal sorumluluk projesinde yer alan Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gönüllü temizlik seferberliği başlattı.
“Atmadan önce bir düşün, geleceğindir senin çöpün” sloganı ile başta Yılanlı Dere mevkisi olmak üzere ilçe genelinde başlatılan temizlik seferberliği için tüm iletişim kanallarından çağrıda bulunularak gönüllü katılımcılara ulaşıldı. 2008 yılında Estonya’da ortaya çıkan ve 50 bin kişinin aynı anda bir araya gelerek ülkenin 10 bin ton çöpün 5 saat içerisinde temizlemesiyle birlikte etki alanını hızla genişleterek tek günde temizlik modeli ile diğer ülkelerde de uygulanmaya başlanan Dünya Temizlik Günü etkinlikleri, Türkiye’de de farkındalık etkinlikleri şeklinde gerçekleştiriliyor.

“Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miraslardan bir tanesi de temiz çevredir”
Asıl amaçlarının çöp körlüğü yaşayan insanları harekete geçirerek farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı etkinlik sonrası şunları söyledi:
“Canik Belediyesi olarak yaklaşık bir yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun’ projesiyle biz aslında bu etkinliği yıl boyu yaparak vatandaşlarımızda bir farkındalık ve bilinç oluşturduk. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miraslardan bir tanesi de temiz çevredir. Temiz çevre beraberinde temiz toplumu da getiriyor. Aslında en ideal temizlik kirletmeme bilincine erişmek. İnşallah bunu da sağlayacağız. Vatandaşlarımızın yaşadıkları çevrede ya da günlük hayatta karşılaştıkları çevrelerde sokaklarımızda olmaması gereken bir atık gördüklerinde bunu kaldırıp çöpe atma bilincinde olmaları gerekiyor. Sosyal sorumluluk olarak özetlediğimiz bilinç bu şekilde toplu olarak gerçekleştirilen etkinliklerle oluşuyor. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”

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