İlkadım’da bitkisel atık yağlar enerjiye dönüşüyor

Geri dönüşüm projelerine büyük önem veren İlkadım Belediyesi Başkan Necattin Demirtaş, belediyeye ait örnek geri dönüşüm projesi olan Bitkisel Atık Yağ ve Pil Toplama Kutuları (AYPİKUT) ile atıkların ekonomiye kazanç olarak döndüğünü belirtti.

Göreve geldiği ilk andan itibaren çevre kirliliğine savaş açtığını belirterek Karadeniz’de ilk olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini faaliyete geçiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım’ı geri dönüşümde örnek kent yapacaklarını söyledi. İlkadım Belediyesinin ilgi gören projelerinden biri olan AYPİKUT vatandaşlar tarafından her geçen gün daha çok kullanılıyor. Evlerde oluşan bitkisel atık yağların doğayı kirletmeden kolay bir yolla toplanmasını sağlayan AYPİKUT’lar toplanan yağların biyoenerjiye dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Kısa sürede 144 kg atık pil ve 400 litre bitkisel atık yağın toplandığı AYPİKUT’lar İlkadım’ın birçok mahallesinde vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda yer alıyor.



“Geleceğimizi korumak bizim elimizde”

Dünya genelinde hızla artan çevre kirliliğine alınan her önlemin hayati değer taşıdığını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“AYPİKUT projemiz her geçen gün halkımız tarafından daha çok ilgi görüyor ve daha kullanılıyor. Bu bizleri sevindirirken bir yandan da geleceğimizi korumanın hepimizin elinde olduğunu ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabileceğimizi hatırlatıyor. 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği bilgisini göz önünde tutarsak AYPİKUT ile topladığımız 400 litre bitkisel atık yağın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu anlıyoruz. Vatandaşlarımız şehrimizin birçok noktasında yer alan AYPİKUT’lara atık pil ve yağları bırakabilecekleri gibi belediyemize ait ‘Alo Atık Hattı 444 55 06’ numaralı telefondan da bizlere ulaşarak geri dönüşüm atıklarını teslim edebilirler. İlkadımlı hemşehrilerimize belediyemiz ve şahsım adına çevreye gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederim.”

