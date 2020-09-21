Yasa dışı balık av cezaları 50 bin TL’ye kadar yükseltildi Samsun’da su ürünleri denetimlerimiz aralıksız devam ediyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yeni kanun değişiklikleri ile birlikte yasa dışı balık avı cezalarının 5 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar yükseldiğini belirterek, su ürünleri denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından Samsun sınırları dâhilinde bulunan deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık hali, nakil güzergâhları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları ile toptan ve perakende satış yerlerinde; kurallara uygun çalışan balıkçıların haklarının korunması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için yapılan denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimleri yerinde incelemek ve görmek amacı ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Balık Hali’nde yapılan denetimlere bizzat katılarak incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından da Samsun Bölgesinde yaygın olarak yapılmakta olan çift gemi ile orta su trolü balık avcılığını yerinde görmek için denize açıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Devletimizin su ürünleri politikalarının ana hedefi, halkımıza bol ve ucuz balık sağlamak olduğu kadar; deniz, göl, baraj ve nehirlerimizdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sonsuz olmayıp gelecek nesillere aktaracağımız birer emanettir. Bu nedenledir ki koruma ve kullanma dengesini mutlak gözetmek durumundayız. Bu kapsamda balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Kurallara uymayanların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için il müdürlüğümüz olarak denetimlere, geçmişte olduğu gibi tüm imkânlar seferber edilerek yeni sezonda da devam edilecektir. Bunun için her türlü teknik ve altyapı önlemleri de alınmış durumdadır” dedi.

Yeni kanunlar ile ceza miktarlarının da arttırıldığını ifade eden Sağlam, şunları söyledi:

“Müdürlüğümüz dışında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizlerde kendi denetimlerini gerçekleştiriyor. Yeni Su Ürünleri Kanun Değişikliği ile bundan böyle el konulan küçük boydaki balıklar perakende ve toptan olarak piyasaya arz edilemeyecek. Bu tür ürünler, yem fabrikalarına satışı yapılacak veya hayır kurumlarına bağışlanacak. Getirilen yeni düzenlemeler sonucu idari yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Örneğin geçmişte bin 635 TL 5 bin TL arasında değişen cezalar, yeni değişiklikle birlikte 5 bin TL 50 bin TL seviyesine çıkarıldı.”

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