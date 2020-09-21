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Samsun'da sahilde kayalıklardan düşen alkollü şahıs hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Yalova Gemisi yanındaki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye, alkollü olduğu ileri sürülen F.K.(59) kayalıklardan düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.K. tedavi altına alındı.

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