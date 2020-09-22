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Hasta köpek 112'ye sığındı Sağlık çalışanları hasta köpeği tedavi etti

İHA

Hasta köpek 112'ye sığındı Sağlık çalışanları hasta köpeği tedavi etti

Samsun’da 112 Acil Servis İstasyonuna sığınan hasta sokak köpeği, sağlık çalışanları ve veteriner hekim tarafından tedavi edildi.
Samsun’un Terme ilçesinde hastalanmış sokak köpeği için 112 acil servis çalışanları seferber oldu. 112 Acil Servis İstasyonunda nöbette olan sağlık çalışanları, kapıda ağlayan bir sokak hayvanı olduğunu fark ettikten sonra veteriner hekim çağırarak köpeğin tedavisi tamamlanana kadar başından ayrılmadılar.

112 çalışanları damar yolunu açtı
Gece saat 02.00 sıralarında veterinerle birlikte hasta köpekle ilgilenen sağlık çalışanı Şükrü Özyurt, Emrah Cengiz, Nazlı Korkmaz ve Osman Çalışkan, nabzı düşük olan ve titreyerek acı çeken hasta köpeğe serum ve ilaç vermek için hayvana damar yolu açtılar. Tüm müdahalelerin veterinerle birlikte yapıldığı sokak hayvanı 112 Acil Servis çalışanları sayesinde tekrar hayata tutundu. Hasta köpeğin ilaçlardan sonraki durumu saatlerce sağlık çalışanları tarafından izlendi.
Sokak hayvanlarına şiddet görüntülerinin son dönemlerde medyaya sıklıkla yansıdığını belirten sağlık personeli Osman Çalışkan, “Hasta bir köpeğin hiç bilmeden sağlık kuruluşuna sığınmış olması bizleri duygulandırdı. Burada önemli olan insanlık, bizler insanlık görevimizi yaptık. Herkesin duyarlı olmasını beklerim. Onların ağzı var dili yok, onlar da bir canlı” dedi.
Tedavi edilen sokak köpeğinin sabah erken saatlerde 112 Acil Servis İstasyonundan sağlıklı şekilde ayrıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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