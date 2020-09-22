Kaymakamdan hayırseverlere “tablet bilgisayar” çağrısı

Alaçam Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, “EBA” TV’yi izleyemeyen öğrenciler için “tablet bilgisayar bağış kampanyası" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilk tablet bağışında bulunan Kaymakam Fikret Zaman, "Hayalleri dünyanın sınırlarından geniş öğrencilerimize tablet hediye ederek onları uzaktan eğitim ile buluşturalım. Alaçamımızın ve Türkiyemizin bulunduğu şartlar doğrultusunda her şartta olduğu gibi bu zor günlerimizde de milletimiz duyarlı olacağını düşünüyorum. İlçemizde bulunan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere duyarlı tüm Alaçamlıları bu kampanyaya davet ediyorum" dedi.

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