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40 milyon TL’lik yer bedavaya alındı, şehre prestij katacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “30-40 milyon TL’lik bir yeri bedelsiz olarak aldık” “Yalı Kafe’nin yerine yapılacak proje herkesi mutlu edecek” “Herkesin uğramadan geçmeyeceği bir mekan olacak”

İHA

40 milyon TL’lik yer bedavaya alındı, şehre prestij katacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “30-40 milyon TL’lik bir yeri bedelsiz olarak aldık” “Yalı Kafe’nin yerine yapılacak proje herkesi mutlu edecek” “Herkesin uğramadan geçmeyeceği bir mekan olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde bulunan Yalı Kafe’nin yerine yapılacak projenin ilçeye prestij ve vizyon katacağını söyledi.
Projenin ‘kitap kafe’ konseptinden daha büyük bir vizyona sahip olacağını ve herkese hitap edeceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, 3040 milyon TL değerindeki bir yeri bedelsiz olarak aldıklarına dikkat çekti.

“Tam bir yaşam alanı olacak”
Yalı Kafe’nin yerinin çok değerli olmasına karşın bedelsiz bir şekilde aldıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yalı Kafe’yi kaldırıyoruz. Şu anda proje hazırlanıyor. Orayı İller Bankası A.Ş.’den Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile bedelsiz olarak aldık. Orası satılmaya kalksa 3040 milyon TL ya da daha fazla edebilirdi. Bu da bakanımızın Samsun’a bir hediyesi oldu. Bakanımızın da takip ettiği çok güzel bir projeyi birlikte hazırlıyoruz. ‘Kitap kafe’ diyorlar ama oranın kapsamı daha geniş. Yani kitap ve kafenin dışında tam bir yaşam alanı olacak. 7’den 70’e şehirden ve şehir dışından gelen herkesin uğramadan geçmeyeceği bir mekan oluşturuyoruz. Mimarisiyle, konseptiyle, denizle buluşmasıyla ve ana arter yolunun hemen yanında girişçıkışları son derece emniyetli çok güzel bir projeyi Atakum’a kazandıracağız” dedi.

“Atakum’un marka değerini çok yükseltecek”
Projenin Atakum’un marka değerini çok yükselteceğini kaydeden Başkan Demir şöyle devam etti:
“Yapacağımız proje, Atakum’un marka değerini çok yükseltecek. Sistem ve kullanım itibarıyla mimari olarak da bir çevreuyum açısından büyük bir işlev görecek. İnşaatına bu yıl içinde başlamayı düşünüyoruz. Uygulama projesi biter bitmez ihale edeceğiz. Hemen yapımına geçeceğiz ve çok da zaman almayacak.”

“Yalı Kafe’nin yerine yapılacak proje herkesi mutlu edecek”
Yapılacak projeden her kesimin memnun kalacağına değinen Başkan Demir, “Buranın kaldırılmasına yönelik eleştiriler, doğru bir eleştiri değil. Burayı İller Bankası A.Ş.’den aldık. Oraya yapılacak proje ile şimdiki kullanım amacından kıyaslanamayacak kadar her kesimin mutluluk duyacağı ve memnun olacağı bir eser ortaya çıkacak. Vatandaşlarımız burayı daha etkin kullanmaya başlayacaklar. Samsun için de çok vizyoner bir proje olacak” diye konuştu.

Projeler hızlanacak
Bundan sonraki süreçte ihale edilen projeleri son derece hızlı bir şekilde bitireceklerini dile getiren Mustafa Demir, “Önümüzdeki dönemde özellikle bizim en büyük özelliğimiz, ihale ettiğimiz projelerde tamamlama hızımız olacak. Buna örnek olarak kırsal alt yapıda müthiş hızla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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