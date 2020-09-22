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En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı Toplamda 51 blok ve 1404 konut ile 37 iş yerinin inşa edileceği 2. etap projeleri ihale edilecek

İHA

En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı Toplamda 51 blok ve 1404 konut ile 37 iş yerinin inşa edileceği 2. etap projeleri ihale edilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun mesai harcadığı “Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nin 2. etap ihaleleri, 2324 Eylül tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara’da yapılacak.
Milli Mücadele’nin başladığı Samsun, bu kez kentsel dönüşümde tarih yazmaya hazırlanıyor. Yatay mimariyle modern ve planlı kentleşmede, şehri Karadeniz Bölgesi’nin markası yapmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projeleri start alıyor. Metropol kentin en büyük dönüşüm projesi olan ve uzun zamandır beklenen İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, yarın ihale ediliyor.
Projenin 2. etap ihaleleri, TOKİ’nin Çankaya’daki binasının toplantı salonunda yapılacak. 2. etap 1. bölgedeki 694 konut ve 9 dükkanın yapım ihalesi 23 Eylül’de, 2. bölgedeki 710 konut ve 28 dükkanın yapım ihalesi ise 24 Eylül’de gerçekleşecek. Toplamda 51 blok ve 1404 konut ile 37 iş yerinin inşa edileceği 2. etap projeleri, eş zamanlı olarak 600 günde tamamlanacak.
2022 yılı sonuna kadar bitirilecek konut ve iş yerlerine ilaveten yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de cami inşa edilecek. Toplamda 201 bin 473 metrekarelik alanın üzerinde hayat bulacak projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olarak kullanılacak.
Karadeniz’in en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak bilinen Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, tamamlandığında aynı zamanda rezerv alanı olarak da kullanılacak. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başladığında, daire sahipleri Kıran mahallesindeki konutlara yerleştirilecek.

Geri sayım başlıyor
TOKİ’nin gerçekleştireceği ihalenin Samsun’a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projeye büyük destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. İhale sürecinin ardından yüklenici firmanın hazırlıklarını tamamlamasıyla temelini atacaklarını ifade eden Başkan Demir, “Kentsel dönüşümle ilgili uzun uğraşlar neticesinde hazırladığımız Kıran Mahallesi’ndeki projemizi, TOKİ’ye teslim etmiştik. Çok şükür artık vakti geldi. Yarın ikinci etap birinci bölge, 24 Eylül’de de ikinci etap ikinci bölgenin ihaleleri gerçekleşecek. İlkadım’ı yeni bir vizyona kavuşturacak kentsel dönüşüm projesi için artık geri sayım başlamıştır. Boşalan mahallerimizde dönüştürülmesi gereken alanları yeniden yatay mimariye uygun şekilde inşa ederek Samsun'a kazandıracağız. 2022 yılının sonuna doğru İlkadım ilçemizdeki projeyi bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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