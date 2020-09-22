Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu (2)

TATİLE GELDİĞİ SAMSUN´DA 9 GÜN KALMIŞ
İstanbul Karaköy'de aracının içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek´in (57), eşi Rossie Indira Vltchek ile tatil için geldiği Samsun´da şoförlü kiraladığı VIP aracıyla tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, otelde 9 gün kaldığı ortaya çıktı. Çiftin, kiraladıkları araçla Samsun'dan ayrılıp, İstanbul´a gittiği öğrenildi. Ölümünün İstanbul'daki polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçtiği öğrenilen ABD'li gazeteci Andre Vltchek ile ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce herhangi bir soruşturma yürütülmediği belirtildi. Zeynep Irmak ÖCAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL-Hakan AKGÜN
2020-09-22 15:36:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.