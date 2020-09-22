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Sandıkçı: “Canik Karadeniz’in parlayan yıldızı” Canik'te istişare, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı

İHA

Sandıkçı: “Canik Karadeniz’in parlayan yıldızı” Canik'te istişare, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı

Canik Belediyesi kırsal ve merkez mahalle muhtarlarının katılımlarıyla istişare, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, kırsal ve merkez mahalle muhtarları katıldı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki sorunları ve taleplerini aktardı. Mahalle muhtarlarını tek tek dinleyen Başkan Sandıkçı, Canik ilçesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Canik Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda söz alan Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, “Özellikle kırsal mahallelerimizin yol sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturan, birçok projenin Canik’e kazandırılması için büyük çaba sarf ederek yatırımları ilçemize çeken Canik Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Canik'te sağlanan birlik ve beraberlikten mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, “Geçmişte yaşanan kısır tartışmaları bir kenara bırakarak ilçemizin gelişmesine ve büyümesine odaklandık. Harika bir sinerji yakaladık. Hükümet yatırımları, Büyükşehir Belediyemizin destekleri, Canik Belediyemizin gayretli çalışmalarıyla ilçemiz hak ettiği hizmetleri almaya başladı. Artık kabuğunu kırmış bir Türkiye var. Canik'imiz de kabuğunu kıracak ve daha modern bir yapıya kavuşacak” diye konuştu.

Değişen ve gelişen Canik
“Değişen ve gelişen Canik” için bir buçuk yılda çok büyük mesafeler kat ettiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gelişen ve büyüyen Canik için siz değerli muhtarlarımızla sürekli istişare ederek, sorunları ve talepleri çözüme kavuşturmayı önemsiyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirdik hatta çok daha fazlasını gerçekleştirdik. İlçemizdeki hizmetleri aksatmadan yürütmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bakanlıklarımızın, milletvekillerimizin destekleriyle, Büyükşehir Belediyemizle de aynı şekilde uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre, yol yapım çalışmalarından kentsel dönüşüme kadar her alanda ilçemizin gelişmesine katkı vermek için durmaksızın çalışmalarımız devam ediyor. Belediyecilik gönül işidir. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın gönüllerinde yer bulmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cazibe merkezi Canik
Tüm Türkiye’ye örnek gösterilen Orman Okulu projelerini tamamladıklarını belirten Sandıkçı, “Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Tüm okullara yazılım kodlama ve akıl zeka oyunları setleri vereceğiz. Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle Canik Belediyesi olarak ilçemiz genelinde çok ciddi mana da asfalt, parke yol, bordür, beton yol, oluk çalışması, karo çalışması, sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Korona denetimleri, dezenfekte çalışmaları, temizlik, ot biçme, sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi gibi çalışmalarımız artık rutin olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar. Genel revizyon imar planı çalışmalarımız da son aşamaya doğru geldik. Zemin etüdü raporunu bekliyoruz. İmar planı çalışmalarımızı tamamladığımız da ilçemiz çağ atlayacak. Şehir Hastanesi, Hızlı Tren İstasyonu, Tıp fakültesi, Hükümet Konağı, Gençlik Merkezi, Millet Bahçesi, Orman Okulu, Yeni Mahalle, Soğuksu Mahallesi ve Şeker Ahmet Sokak’ta gerçekleşecek kentsel dönüşüm projeleriyle ilçemiz Karadeniz’in parlayan yıldızı haline gelecek. Artık cazibe merkezi Canik olacak” ifadelerini kullandı.
Karşılıklı soru cevap şeklinde sonuçlanan toplantının ardından Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç tüm muhtarlar adına Canik'e kazandırdığı proje, yatırım ve hizmetler nedeniyle Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya plaket takdim etti.

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