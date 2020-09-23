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Samsun’da sağlığa dev yatırım Samsun’da 1. basamak sağlık hizmetleri yeniden yapılandırılıyor

İHA

Samsun’da sağlığa dev yatırım Samsun’da 1. basamak sağlık hizmetleri yeniden yapılandırılıyor

Samsun’da haziran ayında yapımına başlanan 5 milyon TL ihale bedelli Terme 1.Basamak Hizmet Binasından sonra, şimdi de Çarşamba, Ayvacık, Atakum ve Havza’da yeni sağlık hizmet binaları açılacak.
Samsun’da yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinin halka eşgüdüm içerisinde etkin, hızlı ve işlevsel bir şekilde sunulması için Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen sağlık yatırımları pandemi döneminde de aralıksız olarak devam ediyor. Bu yatırımların tamamlanmasından sonra Samsun’da, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri ile aile hekimlerini bünyesinde bulunduran birinci basamak sağlık hizmetlerinde, yaklaşık 30 milyon TL’lik yeni yatırıma kavuşacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilimizde yürütülen sağlık yatırım programının pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Samsun Valiliği olarak bu süreci yakinen takip edip, sürecin hızlanması adına yapılması gereken tüm çalışmaları dikkatle yürütüyoruz. Bu kapsamda Samsun’da sunulan 1. basamak sağlık hizmetlerinin ortak bir alanda, eşgüdüm içinde sunulduğu, etkin ve işlevsel bir yapının kurulması için Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen planlamalarda son aşamaya gelindi. Bu çalışmayla 1. basamak sağlık hizmetini sunan toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi birimleri tek bir binada, aynı çatı altında toplanacak” dedi.

“30 milyon TL’lik yatırım”
İlçelerdeki sağlık yönetim birimlerinin de dahil olduğu bu yapıyla 1. basamak sağlık hizmetlerinin tek merkezden etkin bir şekilde yönetileceği ifade eden Vali Dağlı, “Halkımız, ilk adımında başvuracağı tüm sağlık birimlerine aynı merkezde ulaşabilecek, böylece ilçelerdeki sağlık merkezlerimiz de bir nevi şehir hastaneleri gibi tüm birimlerin bir arada bulunduğu sağlık komplekslerine dönüşecek. Bu çalışma kapsamında ilk adım Terme 1. Basamak Sağlık Hizmet binamızın temelinin haziran ayında atılmasıyla başlamıştı. Şimdi de Sağlık Bakanlığımız tarafından Atakum, Havza, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerimizde yapılacak sağlık hizmet binalarımızın yapımı uygun görülerek, ihale onayları verildi. Önümüzdeki günlerde inşa süreci devam eden ve Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından ihaleleri yapılacak birinci basamak sağlık hizmet binalarımızla birlikte ilimize bu alanda yaklaşık 30 milyon TL’lik sağlık yatırımı daha kazandırılmış olacak. İnşallah sağlık yatırımlarımızın tamamlanmasının ardından, ilimiz sağlık anlamında bölgedeki lider konumunu pekiştirerek, sağlık turizmi anlamında da daha etkin bir profile sahip olarak ülke ekonomisine katkı sağlama imkânı bulacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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