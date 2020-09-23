Samsun’da şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı

İHA

Samsun’da şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin şüphe üzerine takibe aldığı araçta ele geçen uyuşturucu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan 1 araçta yapılan aramada 448 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.K., O.P., A.D. ve Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da sağlığa dev yatırım Samsun’da 1. basamak sağlık hizmetleri yeniden yapılandırılıyor
YEREL HABERLER Samsun’da sağlığa dev yatırım Samsun’da 1. basamak ...
Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yaraları sarılıyor Başkan Demir: "Yanan alanın imara açılması asla söz konusu değil. İddiaların tamamı asılsız"
YEREL HABERLER Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yaraları ...
Samsun'da evde uyuşturucu ve silah ele geçti: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da evde uyuşturucu ve silah ele geçti: 1 ...
Samsun'da buğday hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da buğday hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı
Kadınların otostop çektiği kamyonlardan gasp şüphelilerine şafak operasyonu
YEREL HABERLER Kadınların otostop çektiği kamyonlardan gasp ...
Kestane tezgahlara çıktı, kilosu 100 lira
YEREL HABERLER Kestane tezgahlara çıktı, kilosu 100 lira
Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı
Sandıkçı: “Canik Karadeniz’in parlayan yıldızı” Canik'te istişare, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Canik Karadeniz’in parlayan ...
Kadın emeğine dair her şey bu çarşıda
YEREL HABERLER Kadın emeğine dair her şey bu çarşıda
800 adet uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 800 adet uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi daha ...
Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu (2)
En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı Toplamda 51 blok ve 1404 konut ile 37 iş yerinin inşa edileceği 2. etap projeleri ihale edilecek
YEREL HABERLER En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale ...
Başkan Demirtaş: “Hizmet çadırı ile acil sorunlar çözülüyor” İlkadım Hizmet Çadırının bu seferki durağı Uzgur Mahallesi oldu
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Hizmet çadırı ile acil sorunlar ...
40 milyon TL’lik yer bedavaya alındı, şehre prestij katacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “30-40 milyon TL’lik bir yeri bedelsiz olarak aldık” “Yalı Kafe’nin yerine yapılacak proje herkesi mutlu edecek” “Herkesin uğramadan geçmeyeceği bir mekan olacak”
YEREL HABERLER 40 milyon TL’lik yer bedavaya alındı, şehre prestij ...
Diyabetten korkma, farkında ol, geç kalma Diyabetik komplikasyonlar organları vuruyor
YEREL HABERLER Diyabetten korkma, farkında ol, geç kalma Diyabetik ...
Kaymakamdan hayırseverlere “tablet bilgisayar” çağrısı
YEREL HABERLER Kaymakamdan hayırseverlere “tablet bilgisayar” ...
Deveci: “Kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmalıyız” Atakum Belediyesi’nden yeni evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı
YEREL HABERLER Deveci: “Kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık ...
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen ...
Dünya turuna niyet, Türkiye'ye kısmet Dünya turuna çıkan İngiliz çift, Türkiye'nin gönüllü turizm elçisi oldu İngiliz çift ev kirası ve video geliri ile Türkiye'yi dolaşıyor
YEREL HABERLER Dünya turuna niyet, Türkiye'ye kısmet Dünya turuna ...
Narkotikten uyuşturucu uygulaması
YEREL HABERLER Narkotikten uyuşturucu uygulaması
Hasta köpek 112'ye sığındı Sağlık çalışanları hasta köpeği tedavi etti
YEREL HABERLER Hasta köpek 112'ye sığındı Sağlık çalışanları hasta ...
Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü
Bekir Limanlar: “Son düdüğe kadar mücadele verdik”
YEREL HABERLER Bekir Limanlar: “Son düdüğe kadar mücadele verdik”
Ertuğrul Sağlam: “Süper Lig’e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Süper Lig’e ulaşmış bir takım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X