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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinin çocuk sağlığına etkisi

İHA

Pandemi sürecinin çocuk sağlığına etkisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, korona virüs (Kovid19) salgınının çocukları hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkilediğini söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgınının aileleri, bireysel olarak da kişileri çok etkilediğini, haliyle bu durumdan çocuklarında etkilenerek düzenin bozulduğunu dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "İnsanlık olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünya insanlık bu pandemiden etkilenmiş durumda. Bundan en çok çocuklar etkilendi. Bu dönemde online eğitime başlandı ve günlerinin büyük bir bölümünü çocuklar evde kalmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda sosyal mesafeyi korumak adına arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla görüşemiyorlar. Bu da onları hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkilenmesine neden oldu. Aslında bu süreci nasıl en az hasarla atlatabiliriz bu konuya değinmek gerekiyor" dedi.

Fiziksel aktivite ve uyku önemli
Dr. Yeşim Çınar Yakar şöyle devam etti:
“Öncelikle fiziksel aktivite çok önemli. Evde mümkün oldukça çocuklarımızla fiziksel aktivitelerde bulunmamız gerekiyor. Oyun oynamak, spor yapmak, birlikte dans etmek bu ve bunun gibi aktiviteler aile ile birlikte yapılmalıdır. Bu durum psikolojik olarak ta yararlı olacaktır. Mümkünse doğa yürüyüşleri yapılabilir. Kimsenin olmadığı bir zaman diliminde bu yapılabilir. Çünkü güneş ışığından da faydalanmalarını istiyoruz. Aileler çocuklarını mutlaka uygun zaman olduğunda çocuklarını dışarı çıkarsınlar. Bunu D vitaminin sentezlenmesi için istiyoruz. Bu salgında D vitaminin önemi ile ilgili yetkililerden açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Uyku düzeni çok önemli. Bağışıklık sistemi için çocukların düzenli uykusu sağlanmalı. Bu nedenle geç yatma konusunda aileler dikkat etmeli.”

Çocuklar için sağlıklı beslenme
Online eğitim durumundan dolayı çocukların sürekli ekran karşısında olduğunu belirten Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Bunun dışında oyun içinde bilgisayar başında bir zaman geçirmemeleri için aileler buna da bir düzenleme getirmeliler. Sağlıklı ve düzenli beslenme de bu süreçte önemli. Şekerli, hamur işi hazır gıdaların dışında mevsimsel meyve ve sebzeli beslenmeye dikkat edilmeli. Omega 3 için mutlaka balık tüketilmeli. Süt, yoğurt, yumurta, D vitamini ve çinko önemli düşükse takviye yapmak gerekiyor. Aşılarının düzenli olarak yapılması da bu hastalık süreci için önemli ihmal edilmemesi gerekiyor. Ailelere tavsiyemiz çocuklarınız da sağlık sorunu olarak gördüğünüz değerlendirmede mutlaka bir uzman doktora başvurmalı ve tedavisini geciktirmeden yaptırmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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