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Başkan Cemil Deveci işitme engellileri unutmadı Atakum Belediyesi’nden Sağırlar Haftası’nda engelsiz iletişim desteği

İHA

Başkan Cemil Deveci işitme engellileri unutmadı Atakum Belediyesi’nden Sağırlar Haftası’nda engelsiz iletişim desteği

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan işitme engelli vatandaşların 'Uluslararası Sağırlar Haftası’nı engelsiz iletişim desteği ile kutladı. Günlük yaşamlarını daha kolay devam ettirebilmeleri için adreslerine ahşap telefon standı gönderilen işitme engelli bireyler, kendilerine ulaştırılan karekodu akıllı telefonlarına okuttuklarında Başkan Deveci’nin kutlama videosu ile karşılaştı.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun’un yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan işitme engelli yurttaşları 2127 Eylül Uluslararası Sağırlar Haftası’nda unutmadı. Atakum Belediyesi’nin atölyelerinde üretilen ahşap telefon standları, Türkiye’nin 75 farklı kentinde faaliyet gösteren işitme engelli derneklerine gönderildi. Kendi aralarında görüntülü arama yaparak Türk İşaret Dili ile görüşme yapan işitme engelliler, Atakum Belediyesi’nin ürettiği telefon standlarının yardımıyla ellerini aynı anda kullanarak engelsiz iletişim kurabiliyor. Başkan Cemil Deveci’nin talimatıyla harekete geçen Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı Marangoz Atölyesi, Uluslararası Sağırlar Haftası öncesinde projelendirdiği ahşap telefon stantlarının üretimi gerçekleştirdi. Üzerine telefon oturtma kanalı açılan ahşap malzemeler, akıllı cihaz boyutlarına uygun şekilde ebatlanarak zımpara ve vernikleme işlemlerinden geçirildi. Kullanıcıların ceplerinde ya da çantalarında kolayca taşıyabilecekleri boyutlardaki engelsiz iletişim stantları paketlenerek Samsun’daki işitme engelli bireylerin yanı sıra Türkiye’nin 75 farklı kentinde faaliyet gösteren işitme engelli derneklerine gönderildi. Engelsiz iletişim destek paketleri ile birlikte kendilerine ulaşan karekodu akıllı telefonlarına okutan işitme engelli yurttaşlar, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin Uluslararası Sağırlar Haftası kutlama mesajına ulaştı.

"Atakum'da erişim haklarınızı önemsiyoruz"
Başkan Cemil Deveci, Türk İşaret Dili’ne de çevrilen video mesajında, “Sevgili sağır kardeşim, Atakum Belediyesi olarak gündelik yaşamda en çok zorlandığınız konunun iletişim olduğunu biliyoruz. Bu sebeple; Atakum’da sağırların erişim haklarını önemsiyor, ulusal veya uluslararası çapta yayınlanan bildirileri takip ediyor ve yerelde uygulamaya özen gösteriyoruz. Belediyemiz bünyesinde Türk İşaret Dili Tercümanı görevlendirerek sağır yurttaşlarımızın kamu veya özel farketmeksizin tüm iş ve işlemlerinde onlara destek oluyoruz. Halka açık etkinliklerimizin tercüman eşliğinde çevrilmesine özen gösteriyoruz. Korona virüs sürecinde sağır bireylerin olumsuz etkilenmemesi için Türkiye’de ilk defa görüntülü çağrı merkezi kurduk, iletişiminizin devamlılığını sağlamak adına şeffaf maske ürettik. Türk işaret dili öğrenmek isteyenlerin bu süreçte eğitimlerine devam etmelerini sağlamak adına Türk İşaret Dili Akademisi adlı dijital öğrenim platformunu açtık. Engelin olmadığı şehir Atakum’dan hepinizin Uluslararası Sağırlar Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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