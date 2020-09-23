Samsun'daki faili meçhul cinayet 6 yıl sonra yargı önünde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'daki faili meçhul cinayet 6 yıl sonra yargı önünde

İHA

Samsun'daki faili meçhul cinayet 6 yıl sonra yargı önünde

Samsun'da hayvan otlatırken kafası baltayla parçalanarak vahşice öldürülen ve faili meçhul kalan Salim Gadiş olayında 6 yıl sonra 1 kişi hakkında dava açıldı.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Çayırlı Mahallesi'ndeki ormanlık arazide 9 Ağustos 2014 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Muhsinli Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Salim Gadiş (47), kırsal alanda hayvan otlatırken kafası baltayla parçalanarak öldürüldü. Salim Gadiş'in cesedi jandarmanın ve köylünün uzun uğraşları ve aramaları sonunda bulundu. Vahşi cinayet uzun yıllar faili meçhul kaldı. Samsun Barosu Avukatlarından Adli Bilimler Uzmanı Avukat Mustafa Remzi Toprak’ın 5 yıl sonra başvurusuyla dosya tekrar açıldı.
Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı 2 yıla yakın süre titiz bir çalışma yürüttü. Salim Gadiş cinayeti ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 33 yaşındaki K.S. hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle iddianame hazırlandı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianame Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 03 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı öğrenildi.
Maktulün kızı Fatma Gadiş verdiği ifadede, "Babam Salim Gadiş köyde hayvan otlatırken sürekli olarak K.S. ile birlikte hareket ederdi. İkisi oldukça samimi arkadaşlardı. Babam öldürülmeden yaklaşık 15 gün kadar önce ben babama K.S. ile neden bu kadar samimi olduğunu, K.S.'nin iyi bir insan olmadığını söyledim. Babam da bana 'sus böyle bağırma. KS. dışarıda, söylediklerini duyar. Seni benden ister. Ben o zaman ne yapacağım' diyerek bana kızdı. Bu olayın üstünden yaklaşık 10 gün kadar geçince babam hayvan otlatmaya gittikten birkaç saat sonra gömleği ve pantolonu yırtılmış bir şekilde eve geldi. Bana kıyafetini dikmemi söyledi. Ben kıyafetinin neden yırtık olduğunu sordum. Bana 'sen boşver dik bunları' dedi ve diğer odaya gitti. Ben de yanına gidip ısrar ederek neden yırtıldığını sorduğumda, K.S. ile ormanda kavga ettiğini, kıyafetlerinin bu sebeple yırtıldığını, hatta K.S.'yi iteklediğini, K.S.'nin belinin bir kütüğe çarptığını ve acıdığını söyledi. Ardından bu olay ile ilgili kesinlikle hiç kimseye bir şey söylemememi, K.S.'nin kendilerine musallat olup zarar verebileceğini söyledi. Ben de bu konuda konuşmayacağıma dair yemin ettim. Babamın kıyafetlerinin yırtık bir şekilde eve geldiğine dair 16/08/2014 günü jandarmada verdiğim ifadede bahsettim. Babamın K.S. tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum" dediği ortaya çıktı.
Jandarma tarafından yapılan araştırmada K.S.'ye ait cep telefonunun maktul Salim Gadiş'in öldürüldüğü olay yerinin yakınlarında bulunduğu, Jandarma Komutanlığınca tanzim edilen araştırma tutanağında, çoğu köylünün arama çalışmalarına katılmasına rağmen K.S.'nin aramalara katılmadığının tespit edildiği ileri sürüldü. Jandarmanın köylü ile yaptığı mülakatta K.S.'yi yanından hiç ayırmadığı, baltayı olay gününden sonra hiç eline almadığının ifade edildiği ortaya çıktı.
Yakınlarının Salim Gadiş'in öldürülmesinin ardından K.S.'nin kendilerine hiç başsağlığına gelmediği, olay günü aracı ile cesedin bulunduğu bölgede tur attığı, olaydan sonra ölenin evine hiç gitmediği ve köyde mezar kazma işlerine katıldığı ancak Salim Gadiş'in mezarının kazılma işine katılmadığını ileri sürerek şikayetçi oldukları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Dedektör köpeği ‘Ozon’ ile yapılan aramada 8 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Dedektör köpeği ...
Başkan Cemil Deveci işitme engellileri unutmadı Atakum Belediyesi’nden Sağırlar Haftası’nda engelsiz iletişim desteği
YEREL HABERLER Başkan Cemil Deveci işitme engellileri ...
Pandemi sürecinin çocuk sağlığına etkisi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinin çocuk sağlığına etkisi
Pandemi süreci bel ve boyun fıtığını artırdı
YEREL HABERLER Pandemi süreci bel ve boyun fıtığını artırdı
Samsun Emniyet Müdürlüğünden nefes kesen operasyon görüntüleri 70 ekip ve 300 personelin katıldığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı
YEREL HABERLER Samsun Emniyet Müdürlüğünden nefes kesen operasyon ...
İmam ve görevliler ile cami karantinada
YEREL HABERLER İmam ve görevliler ile cami karantinada
Çarşamba Belediyesinde ‘termal’ önlem
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesinde ‘termal’ önlem
Anonslu ‘maske’ uyarısı
YEREL HABERLER Anonslu ‘maske’ uyarısı
Narkotikten şok uygulama
YEREL HABERLER Narkotikten şok uygulama
Samsun’da şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçti: 4 ...
Samsun’da sağlığa dev yatırım Samsun’da 1. basamak sağlık hizmetleri yeniden yapılandırılıyor
YEREL HABERLER Samsun’da sağlığa dev yatırım Samsun’da 1. basamak ...
Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yaraları sarılıyor Başkan Demir: "Yanan alanın imara açılması asla söz konusu değil. İddiaların tamamı asılsız"
YEREL HABERLER Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yaraları ...
Samsun'da evde uyuşturucu ve silah ele geçti: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da evde uyuşturucu ve silah ele geçti: 1 ...
Samsun'da buğday hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da buğday hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı
Kadınların otostop çektiği kamyonlardan gasp şüphelilerine şafak operasyonu
YEREL HABERLER Kadınların otostop çektiği kamyonlardan gasp ...
Kestane tezgahlara çıktı, kilosu 100 lira
YEREL HABERLER Kestane tezgahlara çıktı, kilosu 100 lira
Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı
Sandıkçı: “Canik Karadeniz’in parlayan yıldızı” Canik'te istişare, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Canik Karadeniz’in parlayan ...
Kadın emeğine dair her şey bu çarşıda
YEREL HABERLER Kadın emeğine dair her şey bu çarşıda
800 adet uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 800 adet uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi daha ...
Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu (2)
En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale zamanı Toplamda 51 blok ve 1404 konut ile 37 iş yerinin inşa edileceği 2. etap projeleri ihale edilecek
YEREL HABERLER En büyük kentsel dönüşüm projesinde ihale ...
Başkan Demirtaş: “Hizmet çadırı ile acil sorunlar çözülüyor” İlkadım Hizmet Çadırının bu seferki durağı Uzgur Mahallesi oldu
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Hizmet çadırı ile acil sorunlar ...
40 milyon TL’lik yer bedavaya alındı, şehre prestij katacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “30-40 milyon TL’lik bir yeri bedelsiz olarak aldık” “Yalı Kafe’nin yerine yapılacak proje herkesi mutlu edecek” “Herkesin uğramadan geçmeyeceği bir mekan olacak”
YEREL HABERLER 40 milyon TL’lik yer bedavaya alındı, şehre prestij ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X