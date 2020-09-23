Samsunspor, 290 gündür yenilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün iki kritik görüşme yapacak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 290 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Yaklaşık 9 aydır bileği bükülmeyen Yılport Samsunspor 290 günde TFF 2'nci Ligde 12, Ziraat Türkiye Kupası´nda 1 ve TFF 1'inci Lig´de de 2 takımla karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Yılport Samsunspor sadece 2 maçta berabere kaldı. Toplamda 15 maç oynayan Samsunspor rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Yılport Samsunspor Covid-19 nedeniyle de TFF 2'nci Lig´in son 6 haftasında Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Çorum Futbol Kulübü ve 1922 Konyaspor takımları ile maç oynayamadı.

TFF 1'inci Lig´de ilk maçını Altay deplasmanında çıkan Yılport Samsunspor sahadan 0-0 eşitlikle ayrılırken, Pazartesi günü kendi sahasında karşılaştığı Ümraniyespor´u ise 3-0´lık skorla yenerek 290 gündür yenilgi yüzü görmedi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2020-09-23 13:20:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.