Samsunspor, 290 gündür yenilmiyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 290 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Yaklaşık 9 aydır bileği bükülmeyen Yılport Samsunspor 290 günde TFF 2'nci Ligde 12, Ziraat Türkiye Kupası´nda 1 ve TFF 1'inci Lig´de de 2 takımla karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Yılport Samsunspor sadece 2 maçta berabere kaldı. Toplamda 15 maç oynayan Samsunspor rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Yılport Samsunspor Covid-19 nedeniyle de TFF 2'nci Lig´in son 6 haftasında Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Çorum Futbol Kulübü ve 1922 Konyaspor takımları ile maç oynayamadı.
TFF 1'inci Lig´de ilk maçını Altay deplasmanında çıkan Yılport Samsunspor sahadan 0-0 eşitlikle ayrılırken, Pazartesi günü kendi sahasında karşılaştığı Ümraniyespor´u ise 3-0´lık skorla yenerek 290 gündür yenilgi yüzü görmedi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-09-23 13:20:32
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