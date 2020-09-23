Samsun’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’ etkinliklerinin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Samsun’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası dolayısıyla ‘Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’ etkinliği yapıldı. Program saat 10.00’da Doğu Park’ta belirlenen alandan Bandırma Vapuru’na, sporcular tarafından gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Yürüyüş, vapurun önünde kurulan etkinlik alanında son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Vatandaşımızın cinsiyet ayrımı, yaş ayrımı, etnik ayrım olmaksızın 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesi ve sağlıklı kalabilmesini hedefliyoruz. Vatandaşımızın gündeminde spor olsun, gündeminde sağlık olsun ve sağlıklı bireyler oluşsun istiyoruz. Bu yüzden sporu her kategoride tanıtabilmek ve ilimizi spor kenti yapabilmek adına çalışıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, “Spor alt yapısı açısından Türkiye’de en önemli noktalardan bir tanesiyiz. Yakın zamanda bir olimpiyata da ev sahipliği yaptık. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz sporun sağlık için, insan için, hepimiz için; bugün ve gelecekte ne kadar ehemmiyetli olduğunu biliyoruz. Pandemiden ötürü spordan biraz uzak kalmıştık ama bu etkinlikle yenden gündemimize taşınmış oldu. Herkesin sporla iç içe olması adına büyük bir gayretimiz var. Bu sebeple önümüzdeki 2021 yılı için çok güzel bir program hazırlıyoruz. İnşallah çok ciddi çalışmalarımız ve yeni gerçekleştireceğimiz projeler de var” diye konuştu.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ise duygularını şu sözlerle aktardı:



“Avrupa Gençlik Haftası sadece gençlere münhasır bir hafta olarak kutlanmıyor. Hem gençlik hem spor hem de sağlık ve kitlelerin tamamının spora sevk edilmesi, sporla buluşturulması bağlamında önemli bir etkinlik olarak Avrupa’nın her yerinde 1 hafta boyunca kutlanacak. Bu etkinlik bağlamında biz de sağlık ve spor şehri olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. İnşallah güzel adımları hep birlikte atacağız. Kitlelere sporun yaygınlaştırılması adına birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Güzel eserlere, güzel şampiyonalara imza atacağız.”

Programda ayak tenisi, futbol, masa tenisi, golf, basketbol, badminton, bocce, trambolin, karete, tekvando, stepaerobik ve güreş branşlarında sporcular yer alıp gösteriler gerçekleştirdi. Konuşmalar sonrası sporcuların yaptığı gösterileri takip eden Vali Dağlı, Başkan Demir ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı arasında tatlı bir çekişme yaşandı. Protokol masa tenisi ve basketbol alanlarında birbirlerine meydan okuyarak hünerlerini sergiledi.

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