Samsun'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçen şahıs tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve silahla yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Ayvacık ilçesinin Çamalan Mahallesi'nde 'uyuşturucu madde yetiştirerek satış yaptığı' bilgisini aldığı M.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 301,05 gram esrar maddesi, 150 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 24 adet tüfek kartuşu, 4 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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