Arı sokan traktör sürücüsü kazada öldü; olay anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da seyir halindeyken arının sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktörün sürücüsü Adem Özdemir (55), hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 16.00'da Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 RJ 655 plakalı traktörün sürücüsü Adem Özdemir'i, seyir halinde bulunduğu sırada arı soktu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özdemir idaresindeki traktör, yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in amblulans beklendiği sırada çevredeki vatandaşlara, arı soktuğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise, çevrede bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Tayfur KARA

2020-09-23 15:18:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.