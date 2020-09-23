Kaymakam Kurnaz: "Lütfen fiziksel mesafeye uyalım"

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Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen Kovid19 tedbirleri ve denetimleri kapsamında Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan 5 ayrı ekiple geniş çaplı korona denetimi yapıldı.

Kovid19’un son günlerde artış gösterdiği ilçeler arasında işaret edilen Vezirköprü’de 5 ayrı denetim ekibi oluşturuldu. Vezirköprü sağlık ekipleri, Vezirköprü Müftülüğü, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Vezirköprü İlçe Jandarma ve Vezirköprü Kaymakamlığı ekiplerinden oluşan 5 ayrı ekip Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz’ın talimatı ile sıkı denetim operasyonu gerçekleştirdi.

Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz maske takma konusunda vatandaşı uyardı. Kaymakam Kurnaz, "Vaka sayılarından haberiniz yok mu? Lütfen maske takın takmayanları uyarın, uyardığınız halde takmayanları şikayet edin. Sosyal mesafeye dikkat edin, eski maskeleri kullanmayın. Bakın işlerimizi bıraktık sokaklarda iş yerlerinde vatandaş maske taksın vatandaşa virüs bulaşmasın hasta olmasın diye uğraşıyoruz. Lütfen sosyal mesafeye uyalım" dedi.

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