Rektör Ünal siyasetçileri ağırladı

Samsun’da siyasetçilerden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a tebrik ziyaretleri gerçekleşti.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Temel Armutçu ve yönetim kurulu üyeleri, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret ederek tebrik etti. Rektör Ünal ve ekibine başarılar dileyen Temel Armutçu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni dönemin OMÜ ve Samsun için hayırlı olmasını diledi. Konuklarına iyi dilekleri için teşekkür eden Rektör Ünal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de Yavuz Ünal'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Samsun Milletvekili Zeybek, Rektör Ünal’a ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyerek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise nazik ziyaretinden dolayı Milletvekili Zeybek’e teşekkür etti.

Ziyaretler hediye takdimleriyle son buldu.

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