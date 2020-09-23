Yaralı balıkçıl kuşuna sahip çıktılar

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Samsun'da yaralı halde bulunan balıkçıl kuşuna vatandaşlar sahip çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından, kedi ve köpeklerin yoğun olduğu bir yerde yaralı halde balıkçıl kuşu fark edildi. Kuşu bulan Süleyman Çabuk, bölgedeki trafik polislerinin de yardımıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne haber verdi.

Yaralı balıkçıl tedavi edilmesi için ekiplere teslim edildi.

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