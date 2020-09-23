Bafra’da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi

İHA

Bafra’da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi

Samsun Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul’dan Bafra’ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri SamsunSinop yolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H. Y. ve M. Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri son bir ay içinde yaptıkları çalışmalar neticesinde toplamda 438,94 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 325,47 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 574 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 6 kilo kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi, 7,60 gram kubar esrar, 1 adet esrarlı sigara, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira para, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını ...
Rektör Ünal 19 Mayıs Belediye Başkanı'nı konuk etti
YEREL HABERLER Rektör Ünal 19 Mayıs Belediye Başkanı'nı konuk etti
Başkan Demirtaş: “Bana bir şey olmaz demeyin”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Bana bir şey olmaz demeyin”
Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol
Yaralı balıkçıl kuşuna sahip çıktılar
YEREL HABERLER Yaralı balıkçıl kuşuna sahip çıktılar
Rektör Ünal siyasetçileri ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Ünal siyasetçileri ağırladı
Ihlamurun fiyatı yüzde 100 arttı Samsun’da aktarlar yok satıyor
YEREL HABERLER Ihlamurun fiyatı yüzde 100 arttı Samsun’da aktarlar ...
Vali Dağlı: "Evde kalmayan pozitif vakalara acımayacağız" "50’nin üzerinde pozitif vakayı yurtlarda misafir ediyoruz" "Şehirlerarası yolculuklarda, uygulamalarda, bankalarda yakaladığımız pozitif vakalar oldu" Samsun’da korona denetimi
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Evde kalmayan pozitif vakalara ...
Başkan Demirtaş: “En güzel temizlik çevreyi kirletmemektir” İlkadım’da “Çevre Timi” çevreyi kirletenlerin peşinde
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “En güzel temizlik çevreyi ...
Arı sokan traktör sürücüsü kazada öldü; olay anı kamerada
YEREL HABERLER Arı sokan traktör sürücüsü kazada öldü; olay anı ...
Kaymakam Kurnaz: "Lütfen fiziksel mesafeye uyalım"
YEREL HABERLER Kaymakam Kurnaz: "Lütfen fiziksel mesafeye uyalım"
Başkan Özdemir: “Maskenizi takın ve fiziksel mesafeye dikkat edin”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Maskenizi takın ve fiziksel mesafeye ...
İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı, cami dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı, cami dezenfekte ...
Başkan Cemil Deveci yabancı yatırımcılara Atakum’u tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Cemil Deveci yabancı yatırımcılara Atakum’u ...
Başkan Kılıç: "Hep beraber başarıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Hep beraber başarıyoruz"
Karantinayı ihlal eden vatandaşa ceza
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal eden vatandaşa ceza
İnşaattaki yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER İnşaattaki yatağında ölü bulundu
Samsun'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçen şahıs ...
Samsun’da 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’ başladı
YEREL HABERLER Samsun’da 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’ ...
Karantinadaki camiye yeni imam
YEREL HABERLER Karantinadaki camiye yeni imam
Samsunspor, 290 gündür yenilmiyor
YEREL HABERLER Samsunspor, 290 gündür yenilmiyor
Tramvayda sefer aralıkları 5 dakikaya kadar düşürüldü
YEREL HABERLER Tramvayda sefer aralıkları 5 dakikaya kadar düşürüldü
Samsun'daki faili meçhul cinayet 6 yıl sonra yargı önünde
YEREL HABERLER Samsun'daki faili meçhul cinayet 6 yıl sonra yargı ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Dedektör köpeği ‘Ozon’ ile yapılan aramada 8 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Dedektör köpeği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X