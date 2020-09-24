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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak su kullanan 928 kişiye 1 milyon 962 bin TL ceza

İHA

Kaçak su kullanan 928 kişiye 1 milyon 962 bin TL ceza

Kaçak su kullananlara göz açtırmayan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü son 8 ayda 928 kişiye toplamda 1 milyon 962 bin TL cezai işlem uyguladı.
Kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla saha çalışmalarına devam eden SASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yoğun mücadele veriyor. Oluşturduğu ekiplerle başta tarım arazileri olmak üzere saha araştırmalarını sürdüren ekipler, içme suyunu tarla ve bahçelerinde kaçak kullananların peşini bırakmıyor.
Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, kaçak su kullananları tek tek tespit ediyor. Ardından idari para cezası uygulayarak, hukuki süreç başlatıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında son 3 ayda 532 kişinin içme ve kullanma suyunu kaçak kullandığı tespit edildi. Yaklaşık 150 bin metreküplük su kaybının yaşandığını belirleyen ekipler, 730 bin TL tutarında cezai işlem uyguladı. 2020 yılının ilk 8 ayında ise toplam 928 kişi hakkında tutanak tuttu. Kayıp 242 bin 669 metreküp suyun karşılığı olarak da 1 milyon 962 bin 690 TL ceza kesti.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan SASKİ Genel Müdürlüğü, “Samsun’a daha düzenli ve sağlıklı su hizmeti verebilmek için kaçak su kullananlara yönelik arazi tarama çalışmaları aralıksız sürdürülecektir. Kaçak su kullanımının su sarfiyatını artırarak suyun yetersiz kalmasına neden oluyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızın bahçe sulamasında içme suyu kullanmamaları, kullananların ise ALO 185 Çağrı Merkezi’ne kimlik bilgileri gizli tutulmak kaydıyla bildirmeleri vatandaşlık görevidir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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