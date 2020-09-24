Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla geçen mayıs ayında kurulan Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Atakum Belediyesi filosundaki iş makinesi ve araçların düzenli bakımını yapıyor, arızalarını gideriyor. Bu işlemlerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi ile tasarruf edilirken arızalara hızlı müdahalede bulunulması hizmetin kesintisiz devamını sağlıyor.

Atakum Belediyesi’nin filosunda yer alan paletlilastikli iş makinelerinin yanı sıra diğer tüm hizmet araçlarının düzenli bakım ve tamir işlemleri, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı atölyelerde gerçekleştiriliyor. Dev dozerden ekskavatöre, tankerden kamyona kadar farklı modellerde iş makinelerinin tamir işlemlerinin yapıldığı atölyeler ile belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi oluşturuluyor. Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nde yer alan bakım onarım bölümleri arasında yer alan Paletli İş Makineleri Atölyesi, yol açma işlemlerinde kullanılan dev boyutlu dozerlerle ilgileniyor. Dozerlerin alt takım palet bakımı, motor ve hidrolik sistem arızalarının yanı sıra elektrik aksamı ile ilgili tüm sorunlar Paletli İş Makineleri Atölyesi’nde çözüme kavuşuyor. Lastikli İş Makineleri Tamir Atölyesi ise greyder, ekskavatör, kazıcıyükleyici ve mini yükleyici gibi iş makinelerinin periyodik bakımlarını gerçekleştiriyor.

Ağır şartlarda, tozlu ve ıslak ortamlarda çalışan makineler düzenli şekilde bakıma alınarak kullanım ömrü uzatılıyor. Filtrelerin değişimi sayesinde yakıt tasarrufu sağlanıyor. Makinelerde yaşanan arızalar, atölyedeki imkanlar ile kısa sürede giderilerek filonun sahadaki hizmetine kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.



Sahadaki hizmet akışı kesintiye uğramıyor

Şantiyedeki bir diğer birim olan Lastik Tamir ve Bakım Atölyesi, her gün sahada çalışan filo araçları ile iş makinelerinin lastik kontrolleri ve düzenli değişimlerini gerçekleştiriyor. Olumsuz saha koşulları nedeniyle zarar gören iş makinesi ve araç lastiklerini tamir eden atölye, sahip olduğu ekipman ile Atakum Belediyesi’ne ait tüm araçlara tam donanımlı hizmet veriyor. Belediye filosunun kullanım ömrünü uzatmak amacıyla oluşturulan Yıkama ve Yağlama Atölyesi, saha koşullarından olumsuz etkilenen iş makinesi ve araçları düzenli olarak temizliyor. Dozer, yükleyici ve ekskavatörlerin temel işlevlerini yerine getiren hidrolik aksamlarına yağ takviyesi yapan atölye personeli, Atakum Belediyesi’nin sahadaki hizmet akışının kesintiye uğramaması için düzenli şekilde faaliyet gösteriyor.



“Sorunlara hızlı şekilde müdahale ediliyor”

Atakum Belediyesi’ne ait iş makinesi ve araçların hizmetin devamlılığı için sürekli sahada olduğunu hatırlatan Av. Cemil Deveci, “Daha önce Atakum Belediyesi’nin kendi araçlarının bakım ve onarım işlemlerini yapabileceği düzenli bir yapısı yoktu. Geçen mayıs ayında, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün kurulmasına yönelik karar Belediye Meclisi’ne geldiğinde bu birim ile tasarruf etmeyi planladığımızı söylemiştim. Aradan geçen beş ayda daha önce hayal ettiklerimizi tek tek yaşama geçirdik. Bugün iş makinelerimiz ve araçlarımız periyodik bakıma ihtiyaç duyduğunda belediyenin atölyeleri bu işlemi yapabiliyor. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında atölyeler soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Buradaki işlemlerin tamamı Atakum Belediyesi’nin emekçileri tarafından yapılıyor. Atölyelerimiz, bu kalemlerde tasarruf etmemize olanak tanıyor. Daha önce bir iş makinesi servise gittiğinde tamir için sıra bekliyordu. Bu durum da hizmetin aksamasına neden oluyordu. Şu anda bunu aştık. Atakumluların vergisi ile oluşan bütçeyi hesabımızı bilerek kullanıyoruz, yurttaşa ulaşan hizmetin aksamaması için çaba gösteriyoruz” dedi.

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