10 yıl hapis, yaklaşık 2 milyon lira para cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, hakkında 12 ayrı suçtan yakalama, 1 milyon 926 bin 560 TL adli para ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E., polis operasyonuyla saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılından beri firari olan ve hakkında 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Y.E.'yi takibe aldı. Hakkında, 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, basit tehdit' suçlarından 1 milyon 926 bin 560 TL adli para cezası ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E., polis ekiplerince düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Saklandığı bir akrabasının evine yapılan baskında yakalanan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-09-24 15:39:01



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