Elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA

Elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U.(40) slaj makinası ile tarlada çalışırken, traktörün üzerinde bulunan 15 yaşındaki E.U., tarla içerisinden geçen elektrik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan A.U., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıl hapis, yaklaşık 2 milyon lira para cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis, yaklaşık 2 milyon lira para cezasıyla ...
10 yıl hapis, yaklaşık 2 milyon lira para cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis, yaklaşık 2 milyon lira para cezasıyla ...
Yatalak hasta tabancayla nişanlısını yaraladı
YEREL HABERLER Yatalak hasta tabancayla nişanlısını yaraladı
Samsun’da kavgada 2 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun’da kavgada 2 kişi hastanelik oldu
135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu Kura çekimi ile işe girecek adayların umutlu bekleyişi
YEREL HABERLER 135 kişinin alınacağı işe 913 kişi başvurdu Kura ...
Denizde kafasına halat çarpan balıkçı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde kafasına halat çarpan balıkçı hayatını ...
10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan sanık, siber polisine yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan ...
Başkan Demir: "Salıpazarı’nda alt yapı seneye tamam"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Salıpazarı’nda alt yapı seneye tamam"
TFF 1. Lig'in en değerli takımı Samsunspor
YEREL HABERLER TFF 1. Lig'in en değerli takımı Samsunspor
Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi ...
Eroin ve metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıslar adliyede
YEREL HABERLER Eroin ve metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıslar ...
İlkadım’da korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER İlkadım’da korona virüs denetimleri
Damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı yapıldı Bafra Ovası'nda çeltik hasadı başladı
YEREL HABERLER Damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin ...
Omurgada şiddetli ağrı ve hareket kısıtlaması ‘spinal enfeksiyon' belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Omurgada şiddetli ağrı ve hareket kısıtlaması ‘spinal ...
Alaçam’ın altın kızları 'millilik' belgelerini aldı
YEREL HABERLER Alaçam’ın altın kızları 'millilik' belgelerini aldı
Kaçak su kullanan 928 kişiye 1 milyon 962 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak su kullanan 928 kişiye 1 milyon 962 bin TL ceza
'Kraliçe arı var, aramayın' dediği kovandan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER 'Kraliçe arı var, aramayın' dediği kovandan ...
Samsun'da 90 yaşındaki şemsiye tamircisi kış sezonuna hazırlanıyor "İş başında ölmek daha hayırlıdır" "Çin malı şemsiye almayın"
YEREL HABERLER Samsun'da 90 yaşındaki şemsiye tamircisi kış sezonuna ...
Polis drone ile takip edip arı kovanını içinde uyuşturucu ve silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis drone ile takip edip arı kovanını içinde ...
Uyuşturucu kullanmaktan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanmaktan 3 kişi gözaltına alındı
Narkotik uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER Narkotik uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçti
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Bu gurur Samsun'un: Türkiye'nin en büyük bayrağını göndere çekti Bakımı yapılan Türkiye’nin en büyük bayrağı göndere çekilirken gözyaşları ile izlediler
YEREL HABERLER Bu gurur Samsun'un: Türkiye'nin en büyük bayrağını ...
Karadeniz'de palamut bolluğu
YEREL HABERLER Karadeniz'de palamut bolluğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X