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Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U.(40) slaj makinası ile tarlada çalışırken, traktörün üzerinde bulunan 15 yaşındaki E.U., tarla içerisinden geçen elektrik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan A.U., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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