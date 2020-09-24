Başkan Demirtaş: "İlçemizde dezenfekte çalışmaları devam ediyor"

İlkadım Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Mobil dezenfekte ekibi otobüs durakları, parklar, camiler ve okullar dezenfekte ediyor.

İlkadım Belediyesi, korona virüse karşı temizlik ve ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe genelindeki okullarda eğitim gören çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri amacıyla salgın hastalık ve bulaşıcı mikroplara karşı genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlatan ekipler, camiler ve halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



“Kişisel hijyene dikkat edelim”

Küresel ölçekli yaşanan korona virüsüne karşı ortak kullanım alanlarında eş zamanlı hijyen uygulaması başlattıklarının altını çizen ve bireysel sorumluluğun da önemine dikkati çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Öncelikle belediyemizin tüm birimlerini, camilerimizi, eğitim yuvalarımızı, korona virüse yakalanmış ilçe halkının yaşam alanlarının yanı sıra talep eden resmi kurumları eş zamanlı olarak dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla önem gösterelim, risk grubundaki büyüklerimize karşı daha fazla sorumluluk taşıyalım. Özellikle kişisel hijyene dikkat edelim" diye konuştu.

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