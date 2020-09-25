19 Mayıs Belediyesinden 300 tablet

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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye 300 tablet göndereceğini açıkladı.

Pandemi dönemindeki çalışmalarında öğrencileri unutmayan 19 Mayıs Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlediği yarışmalarda bisiklet ve tablet gibi hediyeler dağıtırken, uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencileri de unutmadı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Uzaktan eğitim gören öğrencilerimize Bilgi Evimizi açtık. İlçemizde toplu alanlarda ücretsiz internet alt yapısı konusundaki çalışmaları hızlandırdık. Korona virüs sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için 19 Mayıs Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirleyeceği ihtiyaç sahibi 300 öğrencimize 300 tablet ile destek veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

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