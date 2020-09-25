Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, ikametinde uyuşturucu madde yetiştirerek satış yapıldığı bilgisi üzerine Ö.Ö.'nün evine ve müştemilatına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 3 kilo 16 gram esrar maddesi, 102 kök kenevir bitkisi, 166 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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