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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

İHA

Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde hastaneye gitmek üzere yola çıkan minibüs, pikap ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 55 ABJ 066 plakalı minibüs sürücüsü Hüseyin Özbaş (60) akrabası Fahri Özbaş’ı (79) hastaneye götürürken, Yücel Korkmaz (42) idaresindeki 52 LD 600 resmi plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Hüseyin Özbaş ve Fahri Özbaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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