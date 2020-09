Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum. Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun´a geldi. Bakan Koca, Samsun Valisi Zülkif Dağlı´yı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Koca, ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Doğu, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinden sonra bugün Orta Karadeniz´deki illerimizin durumlarını değerlendirmek ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun´a geldiğini belirterek "Ziyaretimize sayın valimiz ile görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Koronavirüs salgınını Samsun´daki seyrini ele aldık. Sunulan sağlık hizmetlerinin durumu ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Samsun bölgenin cazibe merkezi, büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da her geçen gün artıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte bu ihtiyacın daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı da buna göre atacağız. İl merkezimiz ve ilçelerimizde bu güne kadar pek çok sağlık yatırımı hayata geçirdik. Sayın valimizle az önceki görüşmemizde bu yatırımlara ek olarak Samsun´un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk. İncelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam bu konuda daha detaylı açıklamalarımız olacak. Buradan ayrıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ziyaret edeceğim. Daha sonra da çalışma toplantılarımıza geçmiş olacağım" diye konuştu.'BELİRGİN DÜŞÜŞ NE YAZIK Kİ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMADI'Bakan Koca, 6 aydır koronavirüs salgını ile mücadele ettiklerini söyleyerek "Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış bildiğiniz gibi her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı illerimizde istemediğimiz artışlar görürken bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz" dedi. 'VAKA ARTIŞ HIZI KONTROL ALTINA ALINDI'Bakan Koca, vaka artış hızının kontrol altın alındığını kayedederek, şöyle konuştu:"Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum. Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Samsun ve civar iller de bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz Bölgesi´ne geçiş kavşağı olması nedeniyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Yaz sonunda diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle Samsun´un ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var."SAMSUN'DA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞBakan Koca, Samsun´daki artışa yönelik yapılan hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre 3 de 1 oranda vaka sayısında düşüş olduğunu dile getirerek "Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben 1 hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya doğru düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz alacağımız tedbirler ile hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Samsun´da şu an özellikle salgında başarı oranımızı önemli oranda etkileyen sahada filyasyon çalışmalarımız bu dönemde Samsun için filyasyon ekip sayımızı 175´e çıkarmış olduk. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik. Samsun´da ise son bir haftada temaslıları takip süremiz 9 saate inmiş durumda. Yani Türkiye ortalamasının da altında olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerinde bulundu. 'TÜRKİYE FİLYASYONU EN İYİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ'Samsunlulara önemli bir uyarı yapmak istediğini belirten Bakan Koca, "İlimizde 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun´da yüzde 17 ama hasta oranımız ise yüzde 28. Yani yüzde 65 oranda daha fazla. Hastalığın 60 yaş üstünde daha ağır seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve bizlerin görevidir. Her zaman altını çiziyorum temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Samsun´da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha fazla göreceğimizi söylemek istiyorum" dedi.'TEDBİRLERE SIKI SIKI SARILMALIYIZ'Temizlik, maske ve mesafenin bu salgına karşı en önemli önleyici güç olduğunu da kaydeden Bakan Koca,"Bu tedbirlerden taviz veren her ülkede ve her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gereken konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra da Samsun Sağlık İl Müdürümüzün, saha koordinatörümüzün, başhekimlerimizin katılımı ile il sağlık değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Alınabilecek tedbirleri de istişare edeceğiz. Daha sonra da ise Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat il sağlık müdürlerimiz, başhekimlerimiz ve saha koordinatörlerimizin katılımı ile bölge değerlendirmelerimizi yapacağız. Böylece bu 6 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. 