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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir'den ‘taksi plakası’ ihalesi

İHA

Samsun Büyükşehir'den ‘taksi plakası’ ihalesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede yolcu taşıyan ticari taksiden 35’inin plakasını satışa çıkarıyor.
Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksilerden 35’inin plakası satılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 23 Ocak 2020 tarih 117 sayılı kararı ve belediye meclisinin 14 şubat 2020 tarih ve 4/52 sayılı kararı ile belirlenen ticari taksi plakaları, 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satılacak.
Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için daire başkanlığına şahsen başvuracak. İhaleye katılmak isteyenler ise ihale şartnamelerini, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü merkez veznesine 250 TL yatırdıktan sonra makbuz aslının ibrası karşılında Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan temin edilecek.
Ticari taksi plakasının ihalesi ise her 3 plaka için ayrı günlerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Plakalar ve ilçelere göre ihale tarihleri ise şunlar:
“55 T 0001, 55 T 0002 ve 55 T 0004 plakalarının satışı 30 Eylül 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0007, 55 T 0009 ve 55 T 0011 plakalarının satışı 1 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0015, 55 T 0016 ve 55 T 0017 plakalarının satışı 2 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0018, 55 T 0030 ve 55 T 0038 plakalarının satışı 6 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0042, 55 T 0058 ve 55 T 0066 plakalarının satışı 7 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0067, 55 T 0068 ve 55 T 0077 plakalarının satışı 8 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0078, 55 T 0079 ve 55 T 0080 plakalarının satışı 9 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0082, 55 T 0091 ve 55 T 0094 plakalarının satışı 15 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0101, 55 T 0106 ve 55 T 0107 plakalarının satışı 20 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0108, 55 T 0109 ve 55 T 0111 plakalarının satışı 21 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0112, 55 T 0113 ve 55 T 0115 plakalarının satışı 22 Ekim 2020 günü saat 10.00’da. 55 T 0119 ve 55 T 0121 plakalarının satışı ise 23 Ekim 2020 günü saat 10.00’da.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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