İşitme kaybına neden olan faktörlerden yarısı önlenebilir

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50'sinin önlenebilir olduğunu söyledi.

Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar olarak tanımlanan ‘engellilik’, farklı nedenlere bağlı olarak zihinsel, görme, işitme ve konuşma, ortopedik ve süreğen engelli olmak üzere 5 temel başlıktan oluşuyor. İşitme Engelliler Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, önemli bilgiler verdi.

Engellilerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve hayatlarına kolay şekilde devam ettirebilmelerini sağlamanın önemine vurgu yapan Opr. Dr. Yunus Karadavut, Türkiye’de 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı engelliler hakkında kanun ile engelli bireylerin hakları anayasal düzende koruma altına alındığını hatırlatarak, “Dünyada engelliliğe dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla bazı günler ve haftalar belirlenmiştir. Dünya İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Eylül ayının son haftası olarak belirlenen Dünya İşitme Engelliler Haftası, 1925 Eylül tarihleri arasında ülkemizde de kutlanmaktadır. Aslında ana tema farkındalıktır. İşitme engelli vatandaşlarımız açısından farkındalık oluşturmakla birlikte, işitme sağlığı yerinde olan vatandaşlarımızın da işitme sağlığını korumalarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır” dedi.



“İşitme kaybı sonradan da yaşanabilir”

İşitme kayıplarının büyük bir çoğunluğunun doğuştan gibi görünse de sonradan gelişen işitme kayıplarının da önemli oranda görüldüğünü ifade eden Dr. Yunus Karadavut, “İşitme kayıpları kulağın bir veya daha çok yerinin hasarıyla çeşitli nedenlerden oluşmaktadır. Ebeveynler arasında akrabalık olması, ailede çocukluk döneminde başlayan kalıtsal işitme kaybı olması, annenin hamileyken kullandığı bazı ilaçlar ve geçirdiği hastalıklar, doğum kilosunun düşük olması, ateşli hastalık geçirmesi ve bebeğe verilen bazı ilaçlar doğuştan işitme kaybına neden olabilmektedir. Enfeksiyonlar, travma, sistemik hastalıklar, tümöral nedenler, yaşlanma ve benzeri birçok sebep de sonradan edinilen işitme kaybı sebebi olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50'sinin önlenebilir olduğunu bildirmektedir” diye konuştu.



“Aşırı gürültülü ortamlardan kaçının”

İşitme kayıplarının mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı hekimler tarafından teşhis edilmesi gerektiğini belirten Karadavut, şunları söyledi:

“Önleyici tedbirler olarak çocukların yeni doğan döneminde işitme taramalarından geçmesi, kızamık, menenjit, kabakulak ve kızamıkçık aşılarını olması, özellikle ototoksik (iç kulağa zarar verici) özellikte ilaç kullanırken seçici davranılması, orta kulak iltihabı için etkin tedavilerin yapılması, aşırı gürültülü ortamlardan kaçınılması önerilmektedir. İşitme kaybını erken dönemde belirlemek amacıyla ülkemizde yeni doğan işitme taraması ve erken yaş işitme taraması yapılmaktadır. Aileler ve bireyler herhangi bir dönemde bebeklerinde veya kendilerinde işitme kaybından şüphelenirlerse en kısa zamanda bir uzmana başvurmalıdır.”

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