Otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Samsun'da, İstanbul'dan uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan yolcu otobüsüyle gelen Y.K.'nin üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada 295,80 gram bonzai ve 1 adet bonzai katkılı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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