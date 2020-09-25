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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da öğrenciler basketbola yapay zeka katacak

İHA

Samsun’da öğrenciler basketbola yapay zeka katacak

Samsun’da öğrenciler dünyaca ünlü takımların kullandığı ve binlerce dolarlık maliyetiyle dudak uçuklatan basketbol şut makinesini, ‘yapay zeka’ ekleyip geliştirerek yerli imkanlarla beşte bir fiyatına yapmak üzere kolları sıvadı.
Samsun’da bir özel okulun basketbol takımında duyulan ihtiyaç üzerine öğrenci ve öğretmenler tarafından yapay zekalı basketbol şut makinesi imal etmek üzere harekete geçildi. Yüksek fiyatlara sahip olan şut makinesini kendi imkanlarıyla yapmak için proje oluşturan öğrenci ve öğretmenler istedikleri cihazı gerçekleştirmek adına büyük ilerleme kaydetti.
Yapılan planlamaya göre proje tamamlandığında cihaz muadillerinden birçok yönüyle farklı olacak. Yapay zeka ile donatılacak şut makinesi adeta bir basketbol koçu gibi çalışacak. Atılan şut sonrası topu geri göndererek hızlı çalışmayı sağlayacak cihaz aynı zamanda kullanıcısını, gelen şutların açı, konum, başarı ve tekrar sayısı gibi verilerini tutarak analiz edecek. Çalışma performansı ve başarı oranını artırmak üzere önerilerde bulunacak.
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Basketbol Antrenörü Erdem Işık, “Samsun’da basketbolu geliştirmek, oyuncuların bireysel performanslarını daha iyiye taşımak üzere neler yapabileceğimizi düşünüyorduk. Şut da basketbolun en temel elemanıdır. Şutun iyi değilse oynaman zor olur. Biz de buradan yola çıkarak öğretmenlerimizle bu fikri ürettik. Öğrencilerimizin de katkılarıyla proje çizimlerimizi tamamladık ve ilk aşamada bir basketbol yapay zekası geliştirmeyi tamamladık. Çeşitli sensörler vasıtasıyla , makine atılan şutları ve şut atan oyuncunun performansını değerlendirecek. Geliştirmek adına veriler sunacak. Bu şekliyle yapay zekalı bir cihaz şu anda Türkiye’de yok. Bu özelliği olmayan muadilleri de 1015 bin dolar seviyesinde satılıyor. 2 ay süre sonunda yapay zekalı basketbol şut makinesinin ilk prototipini tamamlayacağız ve biniki bin dolar gibi bir fiyata mal etmeyi planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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