Rektör Ünal, yeni dönemdeki perspektifini Samsun’daki oda temsilcileriyle paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’un bütün potansiyeli ve aktörleriyle öncü bir şehir olması için iki yıl önce kurulan Samsun Akademik Odalar/Örgütler Birliği (SAOB) temsilcileriyle bir araya geldi.

İlkadım ilçesindeki Eczacılar Odasında organize edilen programa; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın yanı sıra, SAOB üyesi olan odaların başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Samsun’a ilişkin görüş, öneri, talep ve problemlerin paylaşılıp değerlendirildiği ‘beyin fırtınası’ etkinliği biçiminde geçen buluşmada; OMÜ ile birlikte Samsun’un önemli diğer bileşenlerinin geleceğe yönelik vizyonları ve atılacak somut adımlar mercek altına alındı.

Açılış konuşmasında söz alan Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutlarken SAOB’un kuruluş süreci ve faaliyetlerinden bahsetti. Başkan Karacan, konuşmasında amaçlarının gönüllülük esasıyla kente ve mensubu oldukları mesleğe hizmet etmek olduğunun altını çizdi.



“Bilginin güncellenmesi ARGE çalışmalarına bağlı”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise konuşmasında, üniversitenin yeni süreçte aldığı pozisyon ve hazırladığı yol haritası hakkında bilgilendirme ve değerlendirmede bulundu. Üniversitelerde üretilen bilginin güncelleşmesi gerektiğine odaklanan Rektör Ünal, “İstihdam alanının beklentisini dikkate alarak özellikle bölümler ve birimlerin vizyon ve misyonlarını güncellenmesi gerekiyor. Bilginin güncellenmesi de yapılacak araştırma geliştirme (ARGE) çalışmalarına bağlı. ARGE ile güncellenmiş bilginin, güncellenmiş bilgiyle verilen eğitimin ve bu eğitimle yetişmiş insanın yapacağı ARGE’nin bir döngü oluşturması gerekiyor. Eğer bu süreç dinamik hâle getirilebilirse emin olun, kentimizin ekonomisine, refahına ve kültürüne katkıda çok önemli avantajlar elde edilecektir. Bu aşamada STK ve odaların oluşturacağı ‘bilgi notu’; OMÜ olarak bizim nasıl göründüğümüz, neler yapmamız gerektiği ve sorunların tespiti noktasında son derece değerli olacaktır” sözlerine yer verdi.



“Tarım Teknoparkı’nı Samsun Üniversitesiyle birlikte yapmak istiyoruz”

Samsun’un tarım kapasitesine değinen OMÜ Rektörü Ünal, dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte gıda sağlığı ve suyun öneminin arttığına işaret ederken, “Bölgeyi sadece Bafra ve Çarşamba havzaları olarak değil, diğer yerleşimleriyle bir bütün hâlinde değerlendirmek gerekiyor ve bu doğrultuda bir tarım politikası yürütülmeli. Bu eksende bizim bir tarım teknoparkı hazırlığımız var. Bildiğiniz gibi geçmişte 19 Mayıs ilçesinde bir tarım teknoparkı kuruldu. Mevcut Teknopark’a Samsun Üniversitesini ortak yapmak suretiyle 19 Mayıs ilçesindeki hangarları üretim tesisine çevirmek. Bu anlamda da en azından ARGE’si yapılan ve bununla meydana getirilen belki prototip (ilk örnek) ürünlerle alan açmak gibi düşüncemiz var, dolayısıyla bir tarım teknoparkı kurulmalı” değerlendirmesinde bulundu.



“Sosyal hizmet üreten birçok kurumla bir araya geleceğiz”

Sağlık turizmi, kampüs ve uluslararası öğrencilerin rolü ve konumu hakkında da fikirlerini katılımcılarla paylaşan Rektör Ünal, “5 bin 300 civarındaki uluslararası öğrencilerimiz, toplam öğrencilerimizin onda birine tekabül ediyor. OMÜ’nün bu özelliği kente çok önemli avantaj sağlıyor. Bu öğrencilerimiz bilgi ve teknolojinin transferi noktasında üstlendikleri rolle yahut kültür elçileri olarak önemli bir yere sahip. Şu anda konuştuğumuz konuları ileride uluslararası öğrencilerimizle de paylaşacağız ve sosyal hizmet üreten birçok kurumla bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Buluşma daha sonra oda başkanları ve temsilcilerinin soru ve düşüncelerini paylaşmasıyla interaktif olarak devam etti.

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