Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık (3)

'TEDBİRLERİ UYGULARSAK İNFLUENZA VİRÜSÜNDEN DE KORUNMUŞ OLURUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, pandemi döneminde son durumu değerlendirmek üzere geldiği Samsun'daki temaslarını tamamladı. Bakan Koca, Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop illeri değerlendirme toplantısı sonrasında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısıyla koronavirüsle ilgili son durumu değerlendirip, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerin ihmalsiz uygulanmasıyla, influenza gribi virüsünden de korunmuş olup, 2 virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayacaklarını söyledi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZDA CİDDİ ARTIŞ VAR'

Bakan Koca, virüsün son haftalarda yayılım gösterdiğini belirterek, "Hastanede tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda ciddi artış var. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif çıkan kişi sayısındaki artış ise aynı derece olmasa da önemlidir. Sağlık alt yapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısı. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlı. Şehir şehir yürüttüğümüz çalışmanın amacı budur. Geçen haftalarda Diyarbakır´da, Van´da, İstanbul´da ve İzmir´de çevre illeri de kapsayan toplantılar gerçekleştirdik. Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda da Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık. Aynı başarı her noktada geçerli olmasa da ekiplerimiz ve kentlerin sakinleri tırmanışın düşüşe geçebileceğini ispatlamıştır. Teşekkür ediyorum. Toplamda nüfusu 3 milyon 800 bine yaklaşan 6 ilimizde gösterilen başarı ülkede değişmeye başlayan seyir için somut işarettir. Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımlarını olası ihtiyaçlara cevap vermek için hastanelerimize sağladığımız imkanları birazdan anlatacağım" dedi.

'KARŞIMIZDA ARTIK 2 VİRÜS VAR'

"Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor" diyen Bakan Koca şöyle konuştu:

"Bundan önce bütün cephelerde verdiğimiz savaşta geldiğimiz nokta, dünyadaki durum, örneği olmadığını hep vurguladığımız sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Covid-19 sebebiyle tedavi gören insan sayısı tüm ülkelerde 6.5 milyona, hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. Bunlar ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştığı verilerin toplamlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Sonbahar günlerini birbirine ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir. Bilim Kurulumuzun bu aylarla ilgili uyarılarını sizlerle birçok kez paylaştım. Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak infulanza virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. 2 virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Bu önemlidir. Ne demek istediğimi biraz açayım; sebebi grip olan bazı şikayetler ile siz Covid-19 hastası olduğunuzu düşünebilirsiniz. Grip bildiğiniz gibi ateş, kas ve eklem arıları, halsizlik baş ağrısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalıktır. Aynı şikayetler Covid-19 hastalarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu şikayetlerin yaygın görülmesi durumunda Covid-19 şüphelisi görünümü veren hastalarımız da artacak. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadeleye ayrılan zamansa azalacak. Özetle karşımızda artık 2 virüs var. Elimizde ikisini de yenecek 3 tedbir bulunuyor; temizlik, maske ve mesafe. Hepimizin bildiği Kanuni Sultan Süleyman´a ait meşhur bir söz var: `Cihanda bir nefeslik sıhhat gibi saadet yoktur.´ Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımız ile müşahede ettik. Sizden içlerinden biri olduğum sağlık çalışanları adına ricada bulunuyorum. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Söz konusu Covid-19 ise asla hafife almayın. Virüs belki size güç yetiremeyebilir, sizden bulaştığı kişinin hayatını ise alt üst eder. Onu bir tek nefese muhtaç bırakır."

'ÇOK DEĞİL AZ YOLUMUZ KALDI'

Bakan Koca, 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanın bulunduğunu, büyük kısmının gece gündüz salgına karşı savaş verdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurullarından birisidir. Omuzlarındaki yükü azaltın. Yaşadığımız ve tekrarlayan şiddet olayları sebebiyle de şunu belirtmek istiyorum; şiddet maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır. Aşı ile ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir. Fakat önümüzde daha birçok ay vardır. Belki de karşımızda sevdiklerimizi bizden alan hastalık var. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın karanlığından birlikte çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Sizlerden tedbirlere uymanızı isterken bizlerin görevlerimizi layığıyla getirmeye çalıştığımızı bilin. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Bu sayı hakkında fikriniz olsun. Bu sayı bizimle benzer şartlarda olan bazı ülkelerin bir haftada yaptığı toplam test sayısını aşmaktadır. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. 3´er kişilik birer tim olan ekiplerimizin sayısı yeni takviyelerle 11 bin 897´ye ulaştı. Uyguladığımız tedavinin isabeti ise yeni araştırmalarla da belgeleniyor. Journal Internal Medicine adlı uluslararası saygınlığa sahip bilim dergisinde yakında yayınlanan çalışma kullandığımız 'klorokin' ilacının hastanede yatırılarak tedavi edilen yani durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Tek ihtiyacımız tedbirlere daha fazla sarılmaktır."

'CİDDİ ORANDA BAŞARILAR KAYDEDİYORUZ'

"Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz" diyen Bakan Koca, "Kurallara ihmalsiz uyarak virüse karşı birbirimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz. `Bu tedbirler bu milletin harcı değil´ diyenler de çıkıyor. Bu gibilere başkaları ile aramızdaki dağlar kadar mesafeyi gösterelim. İçişleri Bakanlığımız ile işbirliği içinde ülke genelinde alınan tedbirlerin yanı sıra illerimizde Hıfzı Sıhha Kurullarımızla alınan yerel tedbirler var. Bu yerel tedbirler sayesinde yayılıma ciddi oranda başarılar kaydediyoruz. Yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'DA VAKALARDA DÜŞÜŞ

Bugün gerçekleştirilen çalışma toplantıları ile ilgili de bilgi veren Bakan Koca, "Gün boyunca, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat´ın salgınla mücadelede geldiği noktayı, bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada 3 de 1 oranında yani yüzde 30´dan fazla vaka sayısında düşüş sağlandı. Amasya´da vaka sayısındaki düşüş oranı yüzde 40, Çorum´da son bir ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Yine son bir haftada polikliniklere başvuran hasta sayısında yüzde 50 düşüş var. Ordu´da vaka sayımızda yüzde 30, Sinop´ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz. Tokat´ta ise son bir haftada vaka sayısında yüzde 50´ye yakın düşüş görüyoruz" dedi.

'BİR ÇÖZÜMSÜZLÜKLE KARŞI KARŞIYA KALMADIK'

Bakan Koca, salgınla mücadele yatak kapasitesi ile yoğun bakım imkanlarının sürecin hayati unsurları olduğunu kaydederek şöyle dedi:

"Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Ama biliyoruz ki bazı ülkelerde hastane koridorları salgının çıkmaz sokakları oldu. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş durumdayız. Bu bilgilerin yanı sıra doluluk oranlarımızı dikkatlerinize sunuyorum. Samsun´da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 40. Buna rağmen önümüzdeki aylarda olası viral enfeksiyon, gribal mevsim sebebiyle Samsun´a 74 yoğun bakım ünitesi ilave ediyoruz. Amasya´daki yatak doluluk oranımız yüzde 40. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 64. Mevcutlara ilave olarak 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz. Çorum´da erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 47, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 41. Çorum´da ise 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu´da yatak doluluk oranımız yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 69, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 40. Mevcut yoğun bakım yataklarımıza 76 tane daha yatak ilave ediyoruz. Sinop´ta yatak doluluk oranımız yüzde 43. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 71, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 59. Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat´ta yatak doluluk oranımız yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 36. Mevcut yoğun bakım yataklarına 18 yatak ilave ediyoruz. İhtiyaç halinde 30 yatak daha eklemek üzere planlarımızı yaptık. Türkiye genlinde şuan yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani bu anlamda bir sorun olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Filyasyon ise 6 ilimizde tüm Türkiye´de aşı çözümüne ve hastalık son bulana kadar önemini korumaya devam edecek. Bugüne dek temaslıların yüzde 98.7´ sine ulaştık. Yani yüzde 1.3´üne ise çeşitli sebeplerle ulaşamadık. Bu ve benzer konularda tenkitler olabiliyor. Bu tenkitleri yapanlar yüzde 98.7´ye bakmak yerine maalesef başlarını sadece yüzde 1.3´e çeviriyorlar. Onlara dönüp yüzde 98.7´ye de bakmalarını öneriyoruz. 6 ilimizin her birinde filyasyondaki gücümüzü daha da artırıyoruz önümüzdeki aylarda tedbir amaçlı. Samsun´da filyasyon ekip sayımızı 175´e çıkardık, Amasya´da 54, Çorum´da 122, Ordu´da 126, Sinop ilimizde 39, Tokat´ta ise 100 ekibimiz sahada."

'MÜCADELECİ İNSANLARIN ŞEHRİNDEN BÜYÜK BAŞARI BEKLİYORUZ'

Bakan Koca, bin yataklı Samsun Şehir Hastanesi´nin ihalesinin yapıldığını, yakında temelinin atılıp inşasının yapılacağı da duyurdu. Bakan Koca, "Samsun Şehir Hastanemizin ihalesi yapılmıştır, yakında temeli atılacak ve inşaatına başlanacaktır. Bu hastane gurur vesilesi olacak. Samsun Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Samsun Vezirköprü Devlet Hastanemizi, Kavak Devlet Hastanemizi ve 19 Mayıs Devlet Hastanemizi bu yıl tamamlayıp, hizmete sunacağız. Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin ihalesi ve yer teslim yapıldı. 2021 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin projeleri üzerinde çalışıyoruz. Sinop ilimizde geçen yıl yeni hastanemizi tamamlayıp, hizmete aldık. Erfelek İlçe Devlet Hastanemizin ihalesini 4 Kasım´da yapacağız. Türkeli Devlet Hastanemizin arsa tahsis işlemi tamamlandı. Ordu´da sağlık hizmetleri alt yapısı eksikliklerinin tamamlanması için çalışıyoruz. Bu yıl yatırım programına aldığımız şehir hastanesinin projelerini tamamlamak üzereyiz. Ordu Üniversitesi´nin kampusu çerisinde yapacağımız şehir hastanesi, üniversitemizin uygulama hastanesi olacak. Tokat ilimizde Erbaa Devlet Hastanesi´ni geçen yıl hizmete almıştık. Bu yıl Turhal Devlet Hastanesi´ni tamamlayıp, hizmete sunduk. Salgınla mücadeleyi yürüten ekiplerle sürekli irtibat halindeyiz. Sizler de tedbirlerle onlara güç verin. Mücadeleci insanların şehrinden büyük başarı bekliyoruz" dedi.

'BÜYÜKELÇİ SATTERFİELD´İN AÇIKLAMALARI TALİHSİZ OLMUŞTUR'

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield´in, devlet hastanelerinin ABD´li ilaç şirketlerine borcunu ödemediğini yönündeki açıklamalarını `talihsizlik´ olarak yorumlayan Bakan Koca, "Bu dönemde özellikle Maliye Bakanlığı, üniversite hastanelerinin ve bakanlığımızın bu anlamda ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek üzere bir yaklaşım içinde olduk. Bugüne kadar olan borçları bir takvimime bağlayarak, ödeme planı yapılması istendi ve bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığını, malzemeyle ilgili görüşmelerin başladığını söylemek istiyorum. Bu dönemde sayın büyükelçinin bu açıklaması talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımı hatırlatıyor. Türkiye´nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'OKULLARIN AÇILMASI VAKA ARTIŞINA NEDEN OLMADI'

Bakan Koca, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının vaka sayılarına nasıl yansıdığı şeklinde soruya, "Okulların açılması vaka sayında herhangi bir artışa neden olmadı, herhangi bir sorun olmadı. Genel anlamda Türkiye genelinde 34 il dışında vaka sayılarında önemli oranda düşüş var. Öğrencilerimizde herhangi bir sorun yok, önümüzdeki haftalarda Bilim Kurulu, salgının seyrini değerlendirerek kademeli eğitimi gündeme alacaktır. Sağlık personeli atamaları da merak ediliyor. Bu dönemde açılan ve açılacak olan hastaneler var. Bu kapsamda sağlık personeli alımlarıyla ilgili çalışmalar var. Alınacak personelin ne kadar olacağı, sayısı ve zamanı belli olacak. Önümüzdeki hafta detaylarını açıklayacağız. Bu yıl alım için çıkmış olacağız" yanıtını verdi.

'HES UYGULAMASI YAYGINLAŞABİLİR'

Salgınla ilgili ilave tedbirlerin olup olmadığı yönünde soruya, özellikle şu dönemde ilave sert tedbirlerin gündemde olmadığını yanıtını veren Bakan Koca, "Şu an aldığımız tedbirlerle, vaka sayılarının giderek düştüğünü söylemiştim. İl bazında bir artış olduğunda il hıfzıssıhha kurullarımız tedbirler alıyor. Dolayısıyla Türkiye genelinde alınan kararlar dışında ek bir yasak düşünülmüyor. Şu dönemde tedbirlere uymamız çok önemli. Önümüzdeki 12 ay içinde bir araya gelişlerimizin, kapalı ortamlarda bulunabilirliğin artmasıyla birlikte viral enfeksiyonların artacağını biliyoruz. Virüsün hastalık yapıcı özelliği devam ediyor. O nedenle bu etkinliğin azalabilmesi için, bulaşıcılığın azalabilmesi için kurallara uymamız gerekiyor. Bu noktada maske ve mesafe kurallarına önümüzdeki aylar daha hassas uygulamamız gerekiyor. Bununla ilgili daha sıkı tedbirlerin alındığını söyleyebilirim. Pozitif ve temaslıların hareketini engellemek için HES uygulaması yaygınlaşabilir ve bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.Yaprak KOÇERHüseyin KALAYZeynep Irmak ÖCALHakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Zeynep Irmak ÖCAL-Hakan AKGÜN

2020-09-25 21:36:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.