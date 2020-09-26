Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Adacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Berk Talha D., yataktan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılmak istenilen çocuk yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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