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Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi

DHA

Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da amatör olta balıkçıları, kapanan bazı avlaklardaki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Canik ilçesinde balıkçı barınağı yanında bir araya gelen balıkçılar, yaptıkları basın açıklamasının ardından olta bırakıp, taleplerini duyurmaya çalıştı.
Kentteki amatör olta balıkçıları, Canik Balıkçı Barınağı yanında bulunan kayalıklar, golf sahası, Mert Plajı ve Bandırma Vapuru kayalıklarında av yapılmasının yasaklandığı için mağdur oldukları gerekçesiyle basın açıklamasında bulundu. Barınak yöneticileri, Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'nde yer alan 9'uncu ve 10'uncu maddeler gereği alanların kapatılmasının yasal sorumlulukları altında olduğunu belirtti. Bir araya gelen balıkçılar, yaptıkları basın açıklamasının ardından olta bırakıp, taleplerini duyurmaya çalıştı.
'AVLAKLARIMIZIN AÇILMASINI İSTİYORUZ'
Bir araya gelen Samsun Amatör Olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri adına açıklamalarda bulunan Savaş Küçük, "Biz amatör olta balıkçıları, kapanan avlaklarımızdan dolayı Samsun'un dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu da bu hobiye gönül veren insanlarımıza ağır maliyetler getirmektedir. Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon gibi illerimizin limanlarında herhangi bir kısıtlama görülmemektedir. Şehrimizin değerli yöneticilerinden, kapalı olan avlaklarımızın en kısa sürede açılmasını ve biz amatör olta balıkçılarına serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.
'KAPATILMASI YASAL HAKKIMIZ'
Kayalıkları tel örgüyle çevreleyen barınak yöneticileri ise Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'ne göre hareket edildiğini söyledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin Barınakların İşletilme Esasları Madde 9'da yer alan 'Barınak işletmecisi, o barınak için özel olarak hazırlanan kira şartnamesinde belirlenen maddelerden ve ayrıca barınağa karadan gelebilecek tehlikelere karşı sınırlarını tel, çit veya ihata duvarı ile belirlemek gibi güvenlik önlemleri almak, giriş-çıkışları kontrol altında tutmak ve temizlik, bakım-onarım hizmetleri ile barınaktan yararlananlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludur' maddesini ve Madde 10'da yer alan 'Kaptan ve gemi sahipleri, gemilerinde bulunan eşyaların kaybolmaması, çalınmaması veya hasara uğramaması konusunda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Gerekli hallerde barınak işletmecisi tarafından özel tedbirler alınması istenebilir' maddelerine dayandırdı.
Polis ekiplerinin hazır bulunduğu alandan amatör balıkçılar, açıklama sonrası ayrıldı.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-09-27 18:13:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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