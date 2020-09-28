Samsun’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"

İHA

Samsun’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"

Samsun’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Samsun Valiliği ve bir kamu bankası arasında protokol imzalandı.
Proje kapsamında Samsun ili ve ilçelerinde karakaya, Bafra ve sakız ırkı koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amaçlanıyor. Proje valilik koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kamu bankasının iş birliği ile yürütülecek.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Projeyle ilimizdeki küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, ilimizdeki yerel koyun ırklarının sayısının arttırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması ve en nihayet yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması hedeflenmektedir. Proje sayesinde ilimizdeki anaç koyun varlığımızın 400 bin baş artırılması hedefler arasındadır. Karakaya, Bafra ve sakız ırkı anaç hayvanlardan oluşan proje, küçükbaş hayvancılık yapan işletmelere finansal destek sağlamakla beraber, dişi hayvanların kesimini önleyerek anaç hayvan varlığımızın artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kontrol ve eğitim desteği de verilecektir” dedi.
Projenin detaylarında bahseden Zülkif Dağlı, “Proje ile ilk etapta ilimizde halen koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticilerle bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlenecektir. Valiliğimiz, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime göndereceği erkek hayvanları uygun fiyatlarla satabilmesi için de devrede olacaktır. Bu amaçla asgari 3 yem firması ve asgari 3 kesimhane/kombina belirlenerek firma bilgileri üreticilere duyurulacaktır. Üreticiler ihtiyaç duydukları yemi uygun maliyetle alırken, hayvanlarının kesimlerini de belirlenen firmalarda yapacaklardır. Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedeflenmektedir. Bir kamu bankası projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100 bin TL‘ye kadar yüzde 0 faizle kredi ve 100 bin TL‘yi aşan kısım için güncel faiz oranı yüzde 4,5 olarak kredi kullandıracaktır. Bu kapsamda, üreticilerimiz damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak satıcılarına şafak vakti operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına şafak vakti operasyonunda ...
Samsun’da üretilen semaverler dünyaya satılıyor
YEREL HABERLER Samsun’da üretilen semaverler dünyaya satılıyor
Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye birincisi
YEREL HABERLER Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye ...
Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını istedi
YEREL HABERLER Amatör balıkçılar, kapanan avlaklarının açılmasını ...
Samsun'da amatör olta balıkçılarından eylem
YEREL HABERLER Samsun'da amatör olta balıkçılarından eylem
‘Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi'ne Vezirköprü damgası
YEREL HABERLER ‘Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi'ne ...
Canik'ten robotik kodlama ve yazılım eğitimi
YEREL HABERLER Canik'ten robotik kodlama ve yazılım eğitimi
İlkadım’da 7/24 saat halk sağlığı hizmeti
YEREL HABERLER İlkadım’da 7/24 saat halk sağlığı hizmeti
Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi
YEREL HABERLER Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi
"Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi oldu Samsun Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı Samsun Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020'de Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER "Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi oldu Samsun ...
Atlarla denizde antrenman
YEREL HABERLER Atlarla denizde antrenman
Aracında 1 kilo 300 gram esrar ele geçen şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Aracında 1 kilo 300 gram esrar ele geçen şahıs ...
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Kayak Merkezi’ne yeni yatırım
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Kayak Merkezi’ne ...
Samsun Şehir Hastanesi'nde geri sayım
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesi'nde geri sayım
Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Atlara denizde özel idman
YEREL HABERLER Atlara denizde özel idman
Samsun'da otomobilde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilde 1 kilo 300 gram esrar ele ...
Samsun'da oto galerici bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Samsun'da oto galerici bıçaklanarak öldürüldü
Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki Talha öldü
YEREL HABERLER Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki Talha öldü
Bafra’da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bafra’da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Elazığ Karakoçanspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Elazığ Karakoçanspor: 1
Pazarın son yazlık meyve ve sebzeleri Sezon sonu meyvelerde pahalılık
YEREL HABERLER Pazarın son yazlık meyve ve sebzeleri Sezon sonu ...
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
Yataktan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yataktan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X