İlkadım'da bacalara 'drone'lu denetim Gelen şikayetler üzerine drone ile baca denetimi

Samsun’da, İlkadım Belediyesi tarafından uygulanan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş yerlerinin bacalarına yönelik 'drone'lu denetim ile çevreye zararın önüne geçilmesi hedeflenirken, çalışanların sağlığı da tehlikeye atılmamış oluyor.

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede bulunan fırınların bacalarına yönelik 'drone'lu denetim yapıldı. Özellikle odun ateşi yakan iş yerleri başta olmak üzerine bu iş yerlerinin bacalarında çıkan is, kurum, tortu gibi çevreyi rahatsız edici zararlı maddelerin evlerin içine girmesi veya havada kirlilik oluşturması ekipleri harekete geçirdi. Gelen şikayetler üzerine hareket eden ekipler, çevreyi rahatsız edici zararlı maddelerin önlemesi adına iş yerlerinin 'sulu sistem baca filtresi' kullanması gerektiğini hatırlatarak denetim gerçekleştirdi. Daha önce uyarılan fırınların ise sulu sisteme geçip geçmediğine drone ile bakıldı. İş yerlerinin bacalarını denetlemek için tehlikeli yükseklikteki bacalara çıkan ekiplerin bu sayede can sağlığı tehlikeye atılmamış oluyor. Çevre koruma ekipleri pandemi döneminde de çalışmalarına aralıksız devam etti. 2020 yılının başından günümüze kadar 40 fırının bacasını denetledi.



"Drone ile kaliteli baca görüntüsü alırken can sağlığımızı koruyoruz"

İlkadım Belediyesinde Çevre Mühendisi Ayşegül Akçay, "Fırınları denetliyoruz. Müdürlüğümüze baca kaynaklı şikayetler gelmektedir. Bu şikayetlerin en büyüğü ise bacalardan çıkan kurumlardır. Denetim yaparak bacanın sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Önceki zamanlarda bacaya çıkarak bu durumu değerlendiriyorduk. Bacada sulu sistem filtresi var mı yok mu, çalışma durumu nedir diye kontrol yapıyorduk. Çatıya çıkarken çok tehlikeli durumlarla karşılaşıyorduk. Şimdi ise bu çalışmalarımızı 'drone'lar sayesinde yapmaya başladık. Hem daha kaliteli baca görüntüsü alıyoruz hem de can güvenliğimizi tehlikeye atmamış oluyoruz. Şu anda İlkadım ilçesinde bir fırını denetledik. Bu fırında öncesinde sulu sistem filtre çalışmıyordu. Şimdi drone ile görüntü aldık. İş yeri sahibini bilgilendirdik ve bu sistem düzeltildi. Su nozullarının çalıştığını görüntüledik. Bizler bu sayede verimli şekilde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

