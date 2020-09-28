Kuduz hastalığına karşı yaban hayvanlarına havadan aşılama çalışması yeniden başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini " isimli bir Avrupa Birliği Projesi’ni uygulamaya koydu.

Uygulama hakkında bilgi veren Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü 225 bin km2 alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülmektedir. Proje kapsamında 1.faz 1. kampanya ve 1. faz 2. kampanya aşılama çalışmaları tamamlanmıştır. 2020 yılı 2. faz 1. aşılama kampanyası kapsamında aşı atım işine, 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlanılması planlanmakta olup, ilimiz merkez ve ilçelerinde, proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve kuduz hastalığı hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi proje başarısı ve kamu sağlığı açısından önem arz etmektedir. İlimizde yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacaktır. Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile aşılanması planlanmıştır” dedi.

Havadan atılacak aşılar konusunda uyarılarda bulunan İbrahim Sağlam, “Vatandaşların, havadan atılan baitler (aşılı yem) bulunduğunda kesinlikle dokunmamaları, özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bu yemler sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmaması ve aşılı yemlerin köpekler tarafından yenmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde, direkt temastan kaçarak eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

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