Atakum Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,(DHA) Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu duyurdu.

Atakum ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Deveci, "Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Atakum Miraç ŞENTÜRK

2020-09-28 15:54:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.