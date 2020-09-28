Atakum Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,(DHA) Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu duyurdu.
Atakum ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Deveci, "Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Atakum Miraç ŞENTÜRK
2020-09-28 15:54:13
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