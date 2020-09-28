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Silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

İHA

Silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Samsun'da hasmının evinin kapısını kurşunlayan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. aralarında husumet bulunan M.C.'nin evinin kapısına pompalı tüfekle ateş açtı. Olaydan sonra kaçan M.S. İlyasköy Polis Merkezine teslim oldu. Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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