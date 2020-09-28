Denetimler hız kesmiyor

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çarşamba’nın Yeni Şehir Köprüsü girişinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Sürücüler evrak ve kural ihlalleri hususunda kontrol edildi.

Yapılan denetimler gün boyunca sürdü.

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