OMÜ’nün Genom Avcıları Takımı Türkiye birincisi oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü tarafından kurulan Genom Avcıları Takımı, TEKNOFEST2020 Biyoteknoloji İnovasyon alanı proje kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleşen törende birincilik ödülü olan 15 bin TL, Genom Avcıları Takımına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesine katkı sağlayan TEKNOFEST’te, ‘’milli tohum hamlesi’’ sloganı ile OMÜ de yerini aldı. Genom avcıları takımı, hazırladıkları proje ile son yılların en popüler genom düzenleme aracı olan CRISPR/Cas9 sistemini kullanılarak Türkiye tohum sanayisine katkıda bulunmayı hedefledi.

Türkiye tarımında kullanılan ürünlerin birçoğunda hibrit tohumun kullanıldığı ve hibrit tohum üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle üretimin sınırlı olduğunu belirten Genom Avcıları Takımı, bu probleme çözüm bulmak amacıyla ‘’CRISPRCas9 Genom Düzenleme Aracılığı ile Erkek Kısır Domates Bitkilerinin Geliştirilmesi’’ projesi ile ilk hamlelerini yaptı.

Doç. Dr. Musa Kavas’ın danışmanlığını yaptığı Genom Avcıları Takımında; doktora öğrencileri Zafer Sezgin ve Gökhan Gökdemir yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.