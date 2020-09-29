4 ayrı bisiklet hırsızlığına 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da 4 ayrı bisiklet hırsızlığına karışan 2 çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 4 ayrı bisiklet çalındı. Atakum polisi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili S.T.D.(17) ve M.E.S.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.